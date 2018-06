Top 5 telefoane ieftine si bune pe care sa ti le cumperi

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca majoritatea dintre noi consideram telefonul mobil o necesitate, trebuie sa recunoastem ca de multe ori acesta are mai multe functii si aplicatii decat avem nevoie. Cu toate acestea, simtim nevoia sa fim la curent cu cele mai noi inovatii in materie de smartphone-uri si sa ne cumparam mereu…

- In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici pana la jumatatea acestui an, numarul de masini second-hand de import au scazut,…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) atrage atenția ca mii de medicamente ieftine risca sa fie scoase din producție sau delistate in perioada imediat urmatoare, printre ele aflandu-se medicamente esențiale in tratamentul cancerului, al afecțiunilor cardiovasculare, neurologice și…

- In ciuda faptului ca piata de smartphone-uri in Europa la inceput de 2018 a scazut cu 6,3% fata de anul precedent, companii precum Hawei, Xiaomi si HMD Global se bucura de un succes enorm, chiar neasteptat in anumite cazuri. In acest timp, Samsung si Apple inregistreaza scaderi in vanzari, insa nu obligatoriu…

- Samsung nu a anuntat inca in mod oficial noile sale modele Galaxy A6 si A6+ din gama 2018, insa acestea sunt deja listate pe mai multe magazine internationale. Pe langa fotografii cu dispozitivele din toate unghiurile, avem astfel si o lista de specificatii tehnice. Curios este faptul ca noile modele…

- Ne-am obisnuit sa vedem tot felul de design-uri mai mult sau mai putin ciudate in brevetele inregistrate de Samsung, insa cel mai nou nu este nici iesit din comun si nici foarte original, ci doar surprinzator din partea companiei. Chiar daca exista sanse mari ca un smartphone precum cel din imagini…

- Vanzarile sub asteptari obtinute cu modelul Galaxy S9 si amenintarea unor noi lansari de telefoane iPhone par sa motiveze Samsung in a grabi lansarea modelul Galaxy Note9. Venind sa confirme zvonurile de pana acum, o presupusa imagini de prezentare arata noul Galaxy Note 9 alaturi de un exemplar Galaxy…

- Anuntat cu pretul de 2000 dolari, super-telefonul Porsche Design Huawei Mate RS pune in centrul atentiei un ecran OLED curbat furnizat de LG, cele doua companii oficializand astfel o colaborare cu importanta strategica. In timp ce Apple isi bazeaza succesul obtinut la gama high end pe calitatea ireprosabila…