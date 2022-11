Stiri pe aceeasi tema

- Politistii sibieni cer ajutorul cetatenilor pentru identificarea si prinderea unei femei banuite ca a furat 350 de euro in luna iulie, dintr-un ATM al unei banci din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa remis, marti, Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Daca ești pasionata de bijuterii, cu siguranța ai o brațara Pandora și cateva talismane. Aceste accesorii la moda sunt purtate de o mulțime de femei și sunt extrem de in voga. Dar ce știi, de fapt, despre brațari? Ele au devenit populare inca din anul 5000 i.Hr., in Egipt. In Rusia au fost gasite brațari…

- Salvamontistii maramureseni au fost sunați sa intervina in noaptea de duminica spre luni, pentru recuperarea a doi barbati care incercau sa ajunga la o stana din zona impadurita dintre judetele Maramures si Satu Mare, potrivit publicației locale eMaramureș.Cei doi au spus ca au consumat alcool si nu…

- Vechile credințe romanești fac din cuc o pasare sacra, care poate prevesti momente in viața celui care-l aude cantand. Legendele vorbesc despre doi frați, dintre care unul s-a transformat in pasare.

- Daca ești in pana de idei și iți dorești niște jocuri de mobil interesante pe care sa le incerci, iata cateva recomandari in randurile urmatoare. Propunerile pentru jocurile populare pe mobil in 2022 sunt urmatoarele: 5. Crossy Road - Un joc foarte simplu cu o grafica minimalista, in care ca utilizator…

- Deschiderea noului an scolar in cel mai tanar oras al judetului a fost un moment trait cu emotie de toti cei care au luat parte la festivitate – copii, parinti si cadre didactice deopotriva. Curtea Liceului „Gheorghe Ruset Roznovanu” s-a umplut, inca de la primele ore ale diminetii, de glasurile elevilor,…

- De foarte multe ori este greu de știut cand s-ar putea sa ai nevoie sa inlocuiești acoperișului, deoarece un acoperiș nu este ceva ce poate fi verificat in fiecare zi. In general te confrunți cu foarte multe lucruri, incat este ușor sa uiți despre verificarea periodica și mentenanța acoperișului,…

- Marea doamna a muzicii populare, Veta Biris, implineste 73 de ani. Viața și cariera interpretei, nascute in județul Alba Marea doamna a muzicii populare romanești, Veta Biriș, implinește in data de 11 august 2022, frumoasa varsta de 73 de ani. Vocea inconfundabila a artistei din Alba a bucurat generații…