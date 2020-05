Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat și cele de pensii și sanatate, a avut un deficit de 18,06 miliarde de lei pe primele trei luni ale acestui an, procentul fiind de 1,57% din Produsul Intern Brut (PIB), de trei ori mai mult fața de nivelul de 0,52% din PIB de anul trecut,…

- Guvernul german se asteapta ca sectorul cultural si cel creativ sa inregistreze in acest an o diminuare a veniturilor de aproximativ 28 de miliarde de euro din cauza crizei coronavirusului, informeaza DPA, transmite AGERPRES . Acest scenariu devine din ce in ce mai probabil avand in vedere faptul ca…

- Deficitul bugetar a crescut la 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni ale anului Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2020 s-a incheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, informeaza Ministerul Finantelor Publice. În…

- Curtea de arbitraj de la Washington a respins pretențiile de 9 miliarde de lei formulate de Ioan și Viorel Micula impotriva Romaniei. Potrivit unor surse oficiale, frații Micula ar trebui sa returneze Romaniei 75% din costurile suportate de statul roman in acest proces. Decizia instanței incheie soluționarea…

- În ianuarie 2019 fusese înregistrat un excedent de 700 milioane de lei, respectiv 0,07% din PIB, noteaza Agerpres. "Comparativ cu excedentul înregistrat în luna similara a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat în principal de majorarea rambursarilor…

- CFR Marfa estimeaza venituri totale de 1,095 miliarde lei in acest an, cu zero pierderi, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestui an, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.”In bugetul de venituri si cheltuieli…

- Sectorul bancar din România este unul solid, iar pe partea de consum intern nu se va înregistra o oprire brusca numai pentru ca nu stim cine va fi prim-ministru, declarat, joi, într-o conferinta de presa, Francois Bloch, director general al BRD Groupe Societe Generale, citat de Agerpres.…

- Google a cumparat Youtube, in 2006, pentru 1,65 de miliarde de dolari. Compania, cu 16 angajați la acea vreme, a generat, anul trecut, venituri din publicitate de 15 miliarde e dolari.Alphabet, compania care deține Google, a facut publice, pentru prima oara, veniturile obținute din publicitate de platforma…