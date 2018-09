Top 5 statiuni balneare din Romania in care s-au facut investitii masive. Techirghiol nu putea lipsi

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.300 de fermieri romani și antreprenori de la sate vor avea la dispoziție credite bancare de 150 milioane de euro, din care 87 milioane de euro de la bugetul Uniunii Europene, prin 4 banci din țara, selectate de Fondul European de Investiții (FEI) primul acord de finanțare in domeniul agricol…

- „Romania balneara” pare sa fie noul slogan turistic al țarii, asta daca planul ministrului turismului Bogdan Trif va avea finalitate. Trif propune investirea a cel puțin un miliard de euro in turismul balnear, in urmatorii 10 ani, pentru a readuce la stralucirea de altadata a industriei care a fost…

- Introducerea voucherelor de vacanta a insemnat o crestere importanta a veniturilor in zona balneara, precizeaza reprezentantii Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR) intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "OPTBR saluta initiativa de a sprijini cel mai important sector turistic…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, la Neptun, lansarea unui program national pentru revitalizarea statiunilor balneare. El a declarat ca pentru punerea in practica a acestei masuri va fi alocat cel putin un miliard de euro in urmatorii zece ani, beneficiarii…

- Guvernul se reunește in ședința, miercuri, de la ora 13.00. Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta pentru modificarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune. Potrivit unui comunicat al…

- Fondurile de investitii au facut anul trecut in Romania zece pariuri (investitii in zece companii), cu o valoare cumulata de circa jumatate de miliard de euro, potrivit celui mai nou raport al Invest Europe-EDC, realizat in parteneriat cu casa de avocatura Gide.

- Se circula in conditii de aglomeratie pe Valea Prahovei, in statiunile de pe litoral, pe autostrazile A1 si A2 si pe DN Centura Bucuresti. Politistii recomanda soferilor sa fie atenti, sa pastreze distanta de siguranta si sa nu... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- BNR a fost prudenta pana acum in privinta achizitiilor facute de fonduri de investitii, dar intrarea JC Flowers este un semnal, a spus Laura Toncescu, Partener, KPMG, la ZF bankers 2018. -BNR a fost prudenta pana acum in privinta fondurilor de investitii. Si legislatia este foarte…