Top 5 sfaturi importante pentru a avea grijă de copacii din curtea ta Ingrijirea copacilor din curtea ta este o parte importanta a menținerii unui mediu sanatos și plin de viața, mai ales pe timp de vara. Copacii ofera umbra, purifica aerul și ofera un habitat natural pentru pasari și alte animale. Din nefericire, mulți gospodari nu-și fac timp sa ingrijeasca in mod corespunzator copacii lor, ceea ce duce la apariția bolilor, la o sanatate precara și chiar la moartea arborilor. Daca vara aceasta vrei sa dai un aer nou curții tale, atunci ai grija de copacii tai. Citește acest articol in continuare și afla cele 5 sfaturi! Iata ce poți face și tu Taie ramurile… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Starețul Manastirii Vatopedu de la Muntele Athos, Arhimandritul Efrem, a conferențial la 13 iunie la Cluj-Napoca. El a vorbit despre problemele care macina societatea. Arhimandritul Efrem a oferit cateva sfaturi oamenilor legate de credința, relații sau probleme.Despre jocurile de noroc CITESTE…

- Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: AULECAPSIS ROSAE (paduchele testos al trandafirului), ARGE ROSAE (viespea galbena a trandafirului), MACROSIPHUM ROSAE (paduchele verde al tandafirului), SPHAEROTHECA PANOSA var. rosae (fainarea trandafirului), DIPLOCARPON ROSAE (patarea neagra),…

- Politele de asigurare emise de Euroins Romania mai sunt valabile 90 de zile incepand de astazi, respectiv pana la data de 8.09.2023 exceptand politele de garantii, pentru care termenul de valabilitate este de 150 de zile si se implineste la data de 7.11.2023 . Dupa implinirea termenelor de mai sus,…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PNL Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca orice proiect de modificare a statutului pensiilor speciale care include si pensiile din sistemul de aparare si ordine publica pleaca de la premisa de a fi, din nou, neconstitutional, mentionand ca „este necesara o clarificare…

- Persoanele dependente de alcool simt nevoia sa consume alcool in mod frecvent și nu pot sub nici un fel de forma, sa renunțe la acest obicei. Consumul excesiv și constant de alcool genereaza foarte mari neajunsuri. Este vorba atat despre afectarea grava a starii de sanatate cat și despre afectari psihologice…

- Gradina ta, regulile tale, dar ce faci atunci cand trebuie sa ai grija de o suprafața mare de pamant unde stau fara chirie gazonul proaspat tuns, florile și cațiva copaci batrani care iți fac umbra in zilele de vara. Ai cum sa ii ignori? Normal ca nu. Tocmai de aia ți-ai instalat o mica […]

- Momentul recoltarii fasolei poate sa varieze, in funcție de modul in care ingrijești plantele și de condițiile de mediu in care se dezvolta. Playtech Știri iți arata cand poți recolta fasolea din gradina ta. De ce detalii sa ții cont in sezonul cultivarii. Sfaturi de ingrijire a fasolei din gradina…