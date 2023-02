Top 5 motive serioase pentru care ar trebui să economiseşti bani, chiar şi atunci cand "împrumutul" este ieftin şi uşor Pe vremea cand creditele se obtineau destul de usor, gandul la economisire si la alte planuri si strategii de "pastrare a banilor la saltea" erau doar o bataie de cap in plus si, oricum, nerelevanta. Viata trebuia traita. Acum, lucrurile nu mai stau chiar asa. Ziare.com iti explica in cadru rubricii Banii tai care ar fi cele mai importante motive pentru care economisirea banilor isi gaseste inca locul in vietile noastre Devii independent financiar „A fi bogat" sau "bogat” inseamna pentru majoritatea oamenilor sa ai independența financiara și economii pe care sa te bazezi.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

