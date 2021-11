Top 5 modele de ceasuri de mana pentru copii Vrei sa le oferi celor mici un ceas de mana? Exista numeroase modele pe care sa le faci cadou, astfel incat prichindeii sa fie incantati. Ceasul nu este doar un simplu accesoriu pentru copii, ci ii invata despre conceptul de timp si ii responsabilizeaza. Daca nu stii ce model de ceas sa cumperi pentru copii, iti punem la dispozitie informatii utile, pentru o achizitie optima! Ceasuri din cauciuc sau silicon Pentru copiii mici, sunt recomandate ceasurile de mana cu o curea din silicon sau cauciuc. De regula, cei mici sunt neatenti si pot sparge sau zgaria cu usurinta un ceas,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este locul unde astazi se boteaza un copil abia ivit pe lume, iar maine se ține slujba inmormantarii la capataiul unui mort. Dar este și locul in care speranța nu dispare niciodata, mai ales datorita copiilor care vin aici cu inima deschisa.

- Inceputul de an școlar aduce panica in randul parinților care trebuie sa-și schimbe din nou programul zilnic. Toata lumea devine mai ocupata ca oricand cu școala, munca, activitațile dupa școala; și uneori e chiar greu sa ții pasul. Invața cum sa organizezi mai bine programul familiei tale pentru a…

- In Republica Moldova inca avem copii care merg la școala sau la gradinița incalțați in cizme de cauciuc, iar batrinii bolnavi sint duși la punctul medical cu caruța, pentru ca pe drumuri noroiul este pina la genunchi, transmite Noi.md cu referire la jurnaltv.md. Se intimpla in una din cele mai mari…

- In vederea promovarii drepturilor copiilor și incercand sa asigure accesul egal la educație pentru copiii din grupuri vulnerabile, organizația neguvernamentala „Atelierul de Bine” , așa cum face de mai mulți ani incoace in preajma inceperii noului an școlar, și anul acesta a lansat indemnul „Hai sa…

- Problema rezolvata la Școala „Lucian Blaga”, astfel ca din anul școlar care va incepe in mai puțin de doua saptamani elevii claselor A și F vor invața in containere special amenajate pentru acest scop. Problema ar fi fost rezolvata in 30 august, cand ar fi avut loc o ședința și cu consiliul de administrație…

- Spania se pregatește pentru noi creșteri ale numarului de infectari cu COVID, in contextul inceperii anului școlar. Ministrul educației a cerut populației "sa nu se lase garda jos" in fața pandemiei și a anunțat masurile in vigoare care vor marca incepere

- In zona rurala sunt școli ale caror cladiri necesita lucrari de intreținere sau chiar renovari, din cauza starii de degradare produsa in timp. Consultandu-se cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, cațiva membri de la Clubul Lions Timișoara au vizitat mai multe astfel de școli. Astfel au constatat ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca autoritatile iau in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina. Festivitatile de deschidere…