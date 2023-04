Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca furtuna Mathis loveste Europa. Incepand de vineri, 31 martie, statele europene vor tranzita o scurta perioada de instabilitate atmosferica. In unele regiuni, temperaturile vor scadea considerabil. In altele, vor atinge valori peste media normala a inceputului lunii aprilie. Afla…

- Astazi, la sediul Federației Romane de Fotbal, a fost tras la sorți programul play-off-ului și play-out-ului in Liga 2. Dupa calificarea in extremis a lui Dinamo, vom avea inca doua meciuri istorice din cea mai mare rivalitate a sportului romanesc. In prima etapa, care se va desfașura la sfarșitul acestei…

- Plecarea lui Mihai Iosif de la CS Minaur a lasat echipa de fotbal din municipiu fara antrenor. Doar ca pe banca noastra va sta, cel puțin pana la finalul de campionat, Vasile Miriuța, lucru confirmat chiar de el pentru ziarmm.ro. Care este noul obiectiv a echipei, data fiind situația din clasament?…

- Finalul de an 2022 și inceputul lui 2023 aduce vești bune pentru unul din brand-urile importante din Europa. Dupa un triemstru trei puternic, Metro ar putea continua sa aiba performanțe de creștere peste așteptari, și se așteapta ca aceasta sa susțina evaluarile sale ulterioare. Deși suntem intr-un…

- Clubul de fotbal Farul Constanța a primit dreptul de a participa in cupele europene, a anunțat Federația Romana de Fotbal in cursul zilei de marți. Constanțenii aveau interzis in Europa din cauza fuziunii cu Viitorul.

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- ​Weekend-ul aduce partide la intensitate maxima in cel mai valoros campionat de fotbal din lume! Manchester United - Manchester City și Tottenham Hotspur - Arsenal Londra sunt capetele de afiș ale acestui final de saptamana!

