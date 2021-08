Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Pop, un tanar de 28 de ani din Satu Mare, a transformat o mașina Dacia intr-una pentru off-road. I-a atașat inca patru roți imprumutate de la un Nissan Patrol și a testat-o intr-o cursa. Tanarul care caștiga an de an milioane de euro din IT, dupa cum scrie Pressasm este un pasionat al mașinilor.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca este indamisibil ca Romania sa fie ultima tara din Uniunea Europeana in care inca se intra cu mașina in parcurile naturale și vrea ca șoferii care intra cu mașinile in parcuri naturale, sa fie sancționați mai dur, chiar sa le fie confiscate autovehiculele.…

- In localitatea Ocoliș, din județul Alba, ploile și vijeliile au distrus trei case, iar alte 20 au fost grav avariate. Zeci de persoane au fost evacuate din fața apelor revarsate. In cinci ore au cazut peste 220 de litri de precipitații pe metru patrat. A fost un prim efect in Romania al aceluiași ciclon…

- Cei care au mașini mai vechi de 15 ani ar putea plati o taxa de poluare Foto: Arhiva. Proprietarii de autovehicule mai vechi de 15 ani ar putea plati o taxa de poluare, anunta ministrul Mediului, Tanczos Barna. El mai spune ca în analiza sunt mai multe solutii prin care românii sa…

- Adda și Catalin Rizea au fost protagoniștii unui incident in trafic. Artista și soțul ei au povestit cum au reușit sa-și loveasca mașinile unul altuia. Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au avut parte de un mic accident rutier și au povestit totul pe InstaStory. Artista a publicat și o fotografie amuzanta,…

- Mașinile cu motoare diesel și pe benzina sunt condamnate la dispariție. Ar mai putea fi vandute in Uniunea Europeana doar 14 ani de acum inainte. Planurile de retragere au devenit mult mai agresive, ca de altfel intreg programul de reducere a amprentei de carbon in Uniunea Europeana, scrie digi24.ro.

- Se apropie sezonul vacanțelor și romanii iși cauta din ce in ce mai mult destinații insorite in care sa iși petreaca zilele de concediu. Unii aleg spațiul intern, insa, odata cu relaxarea masurilor anti-pandemie, tot mai mulți aleg destinații externe. Insa, așa cum romanii aleg sa mearga in afara,…