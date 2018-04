Top 5 lucruri de care ARE NEVOIE spiritul tău, în funcţie de semnul zodiacal Iata ce te face fericit in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Sfaturile intelepte, pantofii cu talpa rosie, flacarile, confruntarile, sa arate bine Semnele de Foc sunt pasionale, au tendinta de a fi lideri, iar cele 5 elemente de mai sus ii face cu adevarat fericiti. Le place sa fie in centrul atentiei, le place sa arate bine si sa fie admirati si laudati pentru modul in care arata, pentru modul in care se imbraca. Dincolo de faptul ca sunt fapturi armonioase, au si o minte sclipitoare si le place sa vorbeasca, chiar si in contradictoriu.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 26-31 MARTIE 2018: Berbec - iși asuma un drum cu riscuri. Taur - platesc ponoasele unor greșeli. Gemeni - ridica pretenții mai mari. Rac - pun condiții intr-un parteneriat. Leu - pot parasi o organizație. Fecioara - vor sa salveze…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 MARTIE - 1 APRILIE: Berbec - A intrat intr-o zona de fertilitate și belșug Taur – Va avea o saptamana cu mai multe incercari Horoscop Minerva 25 - 31 martie 2018: pentru unii, lucrurile merg ca pe roate, pentru altii...PREVIZIUNILE SAPTAMANII…

- Intrebari dificile la care nu este, totusi, atat de greu de raspuns. Astrologii ne vin in ajutor si au alcatuit o serie de ghidari care te pot calauzi in intelegerea menirii tale pe pamant. Semne de Foc: Berbec, Leu, Sagetator Semnele de Foc agita spiritele, vor schimbari, ei nu iau…

- Ai observat ca uneori te simți mai bine cand porți anumite culori? Aceasta stare se traduce prin compatibilitate cromatica, ceea ce inseamna ca semnul tau zodiacal rezoneaza cu acele culori. Semnele zodiacale sunt caracterizate de anumite culori, care sunt benefice. Astfel, in funcție de momentul…

- Horoscop Mihai Voropchievici 12 februarie - 18 februarie: Berbec. O suita de schimbari majore pentru saptamana care vine. Taurii sunt in postura de a fi cuminți, de a aștepta o schimabre foarte importanta in viața lor. Gemenii se cam cearta cu toți din jurul lor. Racii au…

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Berbec Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare. Taur Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti…