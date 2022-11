Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 136 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 59 locuri de munca pentru: muncitor in producție, vopsitor Post-ul Peste 130 de locuri de munca in afara țarii. Vezi ofertele sigure apare prima data in…

- Romania are multe locuri de poveste in care ne putem petrece vacanțele in luna noiembrie, mai ales ca vremea este mult mai calduroasa decat normalul acestei perioade, in 2022. In acest articol va propunem cinci locuri de vizitat din țara noastra, in luna noiembrie, dar și cateva idei pentru vacanța…

- Oamenii raman deseori la un loc de munca foarte mult timp din cauza dorinței de bani. Pentru a cumpara o casa, pentru a-și acoperi cheltuielile lunare și pentru a duce o viața placuta, oamenii au nevoie de bani. De obicei, singura sursa de venit care poate face aceste ambiții sa devina realitate este…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 196 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat Post-ul Cauți un loc de munca in strainatate? Iata aproape 200 de oportunitați sigure apare prima…

- 198 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 198 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Post-ul Aproape 200 de joburi sunt vacante in Uniunea Europeana! Vezi ce ți se potrivește! apare prima…

- Vacanțele sunt momentele in care ne relaxam și in care adunam amintiri placute. Cu toții am vrea sa avem la dispoziție cat mai mult timp pentru astfel de momente, dar, din pacate, in ziua de astazi timpul ne este limitat. De aceea, de cele mai multe ori, un city break este varianta ideala de a ...

- Un scoțian care a caștigat 3 milioane de lire sterline la loteria EuroMillions a refuzat sa imparta caștigul cu cei doi fii ai sai, care s-au razbunat pe el distrugandu-i mașina noua cu ciocanele, scrie Ilmessaggero.it. Alex Robertson, un șofer de autobuz din Glasgow, Scoția, a caștigat la loterie…

- Germania ocupa locul doi in topul destinațiilor preferate de europenii interesați de calatorii in natura, acestea fiind cel mai popular tip de vacanța in Germania, potrivit Organizatiei Germane pentru Turism. Pentru ca interesul crescut pentru...