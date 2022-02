TOP 5 laptopuri gaming Asus 2022 Tehnologia a devenit parte din noi, din ceea ce facem zilnic. Ca prin urmare, investiția intr-un calculator de calitate poate fi o investiție in propria persoana, in pasiuni, job etc. Laptop-urile de gaming sunt mereu o achiziție pe care s-o iei in considerare, ele fiind compacte și fiabile, dar și suficient de puternice pentru a defini cu succes ceea ce specialiștii numesc un laptop bun”. In același timp, daca durata medie de viața a unui laptop oarecare este de aproximativ 2 ani, de un astfel de laptop te vei bucura cel puțin dublul acestei perioade, fara niciun fel de compromisuri. Așadar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

