Stiri pe aceeasi tema

- In Romania erau, la 31 iulie, 9.120 structuri de primire turistica cu 367.400 locuri de cazare turistica, cele mai multe in Brasov, Constanta si Suceava. Cele mai multe hoteluri erau incadrate la categoria 3 stele (54,7% din total hoteluri), 4 stele (25%) si 2 stele (16,1%). Hotelurile cu 5 stele…

- In primele 8 luni au venit pe lume in Romania puțin peste 112.000 de copii, cu peste 3.000 mai puțini decat in ianuarie-august 2021, arata datele transmise ieri de Institutul Național de Statistica, potrivit Hotnews.Acest lucru nu face decat sa accentueze problema demografica la care autoritațile nu…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a inregistrat o crestere de 4,8%, ca serie bruta, in primele sapte luni ale anului in curs, fata de intervalul similar din 2021, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 2 septembrie, ca schimbarile propuse prin proiectul noilor legi ale educatiei vor da rezultate numai prin alocarea de resurse financiare de la buget și ca profesorii au nevoie de o „motivație salariala”. „Daca nu vom intelege ca este nevoie de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica seara, 28 august, la B1TV, ca salariul mediu net in instituția pe care o conduce este de 3.500 de lei lunar, „in mana”. „Nu suntem in varful ierarhiei salarizarii. Suntem chiar un pic sub medie la nivel de ministerul Muncii, recent am și pierdut 4-5…

- Profesorii care accepta sa predea in mediul rural urmeaza sa primeasca trei salarii medii brute pe economie, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, joi, 25 august. Masura este menita sa-i incurajeze pe profesori sa fie de acord sa predea și la țara. „Am agreat ca pentru acele cadre didactice…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000 in trimestrul doi al acestui an, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica.