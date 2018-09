Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor inregistrate de Vola.ro și Revolut in perioada iunie - august 2018, numarul romanilor care aleg sa iși petreaca vacanța de vara in strainatate este in creștere de la an la an. Vola.ro, liderul pieței de rezervari bilete de avion online din Romania, a inregistrat vara aceasta peste 100.000…

- Într-un top în funcție de prețul mediu al chiriilor între orașele menționate, Cluj-Napoca se situeaza pe poziția a șasea, între Porto și Thessaloniki. 1. Munchen, Germania: 1.430 euro / luna 2. Milano, Italia: 1.255 euro / luna 3. Barcelona, Spania: 1.028…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- Tinerii romani pot demara cariere extraordinare in lumea aviatiei, iar Romaero a facut deja peste 200 de angajari si vrea sa ajunga la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospatiale. "Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara…

- In perioada 12- 18 iulie, ansamblul folcloric de copii „Ciuleandra”, al Casei de Cultura „Pr. Ion Ionescu” din Topoloveni participa la Festivalul Internațional de Folclor „Moonlight in Prague”, din Cehia. La acest eveniment sunt invitate 16 ansambluri folclorice din intreaga lume. Ansamblul folcloric…

- Doi tineri din Romania au renunțat la joburi și au plecat in aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut in lumea virtuala sub numele de Mr. Travel, impreuna cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țari pana la varsta de 30 de ani. Povestea lor incepe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot…

- ”Mini-summitul de duminica este inacceptabil, noi nu vom participa la el. Ei vor sa reincalzeasca o veche propunere, pe care noi am refuzat-o deja”, a subliniat premierul polonez Mateusz Morawiecki la finalul unei reuniuni cu omologii sai ungar, ceh si slovac la Budapesta. Reuniunea de duminica…

- Grecia este tara din Uniunea Europeana care a inregistrat in perioada ianuarie-mai cei mai multi migranti, arata un raport publicat luni de Frontex, agentia europeana pentru controlul frontierelor, citat de DPA. Fluxul de imigranti in Grecia, inclusiv pe la frontiera terestra cu Turcia, a crescut cu…