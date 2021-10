Top 5 cele mai importante drepturi pe care le ai atunci când iei un credit bancar In Romania, la momentul de fata, destul de multe persoane n-au contractat nicio forma de credit, pentru ca fie se tem sau fie li se pare un proces anevoios. Asta se intampla pentru ca nu au suficiente informații. Pentru a scapa de orice nelamuriri și temeri pe acest subiect este necesar ca, inainte de toate, sa fii foarte bine informat și așa vei descoperi ca un credit poate fi un lucru util pentru situația in care te gasești, la un moment dat. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce drepturi ai atunci cand contractezi un credit? Trebuie sa știi ca Ordonantele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Existența unui decalaj in calcularea Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) poate constitui un avantaj. Persoanele cu o buna educație financiara pot determina daca IRCC va scadea sau va crește, pe baza indicatorilor pe care ii primesc in lunile anterioare. Așa incat, beneficiarii…

- Esti o persoana nehotarata, dar esti foarte atenta cand vine vorba de o raspundere atat de mare cum este aceea a unui credit bancar. Iti planifici totul, te documentezi, insa nu te simți comfortabil cu ce-ai citit și nu stii daca ar fi mai bine sa apelezi direct la creditor sau la brokerul de credit,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, 3 septembrie, ca regreta faptul ca PNDL 3 - program pe care il susține - s-a transformat in tema de campanie in competiția interna din partid. Acesta a mai subliniat ca obiectivul sau, dupa adoptarea programului, este sa asigura pacea din coaliție.”Am…

- Putini dintre noi am avut parinți care s-au preocupat sa ne explice ce inseamna banii cand eram copii. Daca in gradinita si clasele primare faceam poate primii pasi in aceasta direcție, invațand de la educatori si invațatori, in zilele noastre, cu atat de multa informație la dispoziție, parinții…

- Romanii au ales, mai mult ca oricand, protecția oferita de asigurarile de viața. Chiar și așa, tara noastra se afla la un nivel modest comparativ cu celelalte state analizate ale Uniunii Europene. Daca in Romania asigurarile de viața reprezentau la nivelul anului 2020 circa 19% din piața,…

- Banii vor fi alocați pentru plata contractelor de cesiune incheiate cu medicii veterinari și pentru despagubirile ce trebuie acordate crescatorilor de animale afectați de Pesta Porcina Africana (PPA). Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) primește 134,1…

- Ai planuri de foarte multa vreme sa-ți cumperi o casa. Poate chiar sa iți construiești una sau sa o renovezi și ai nevoie de o suma de bani destul de maricica. Creditul ipotecar iți pare cea mai buna soluție. Nu ai foarte multe detalii despre creditul ipotecar, dar vrei sa te documentezi și…

- Senatul va fi convocat miercuri, 4 august, in sesiune extraordinara pentru o informare privind adoptarea de catre Guvern, pe 28 iulie, in vacanta parlamentara, a Ordonantei de Urgenta care reglementeaza posibilitatea accesarii de catre unitatile administrativ-teritoriale a unor imprumuturi de la Trezoreria…