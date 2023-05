TOP 5 cele mai bune idei de cadouri pentru angajați și copiii lor Cadourile sunt un semn grozav de apreciere și de respect indiferent ca este o zi aniversara, o sarbatoare cunoscuta sau alta ocazie. Daca nu vrei sa dai greș sau nu ai timp sa cauți, iata 5 sugestii care vor avea succes: 1.Jocuri și jucarii educative Jocurile de familie sau de grup, tip board-game pot fi o idee foarte buna, mai ales ca pot fi jucate impreuna de categorii diferite de varste și pot fi potrivite drept cadouri 1 iunie pentru copii sau de sarbatori. Exista o varietate de jocuri de acest gen in magazinele online sau specializate și chiar ai de unde sa alegi. In… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

