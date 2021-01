Stiri pe aceeasi tema

- Sportul este pe cat de solicitant, pe atat de profitabil pentru cei care reușesc sa faca performanța in acest domeniu. Tenisul se numara printre cele mai profitabile sporturi, iar Simona Halep se afla in topul celor mai bogate sportive din lume.

- Cu ocazia finalului de an, Yahoo Finance a intocmit topul celor mai bogate sportive. Primele trepte ale podiumului sunt ocupate de Serena Williams (39 de ani) și Maria Sharapova (33), dar al treilea nume din ierarhie este o surpriza totala. Ultima treapta a podiumului este ocupata de Alexis DeJoria…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, numarul 91 in clasamentul mondial, a anuntat, vineri, pe un site de socializare, ca este infectata cu coronavirus „14 zile de stat in casa. Respiratia mea este… si muschii sunt putin afectati. Dar sunt optimista ca ma voi recupera repede si voi fi bine. Tot ce imi doresc…

- Doua masuri ar trebui urgent adoptate, ele vizand asigurarea nivelului minim de trai și supraviețuirea economica pe timpul crizei, in cazul firmelor mici și mijlocii. Adoptarea lor reprezinta condițiile PRO Romania pentru a vota un guvern in noul Parlament. Masurile ar urma sa fie aplicate pe toata…

- Simona Halep a incheiat sezonul 2020 inca de la inceputul lunii octombrie, dupa eliminarea de la Roland Garros. A fost un an in care jucatoarea din Romania a evoluat in doar șase turnee. Dintre care a reușit sa caștige 3! Dar prestația de la Paris a fost dezamagitoare, dupa o eliminare neașteptata in…

- Județul Bacau figureaza in acest an in Top 300 Companii realizat de revista Capital in baza rezultatelor anului 2019 ale firmelor din Romania cu numai cinci societați comerciale. Acestea sunt, in ordinea clasamentului, Dedeman, Chimcomplex, Tehnostrade, Aerostar și Agricola. Alte trei companii au unitați…

- Simona Halep este jucatoarea cu cea mai lunga serie neintrerupta in top 10 WTA, unde se afla de aproape șapte ani. Iar performanțele pe care le-a realizat jucatoarea din Romania se vad și la din punct de vedere financiar. Halep este pe locul 4 all time in ceea ce privește veniturile realizate exclusiv…

- Simona Halep numarul 2 mondial, este nominalizata de WTA, alaturi de japoneza Naomi Osaka si de belarusa Victoria Azarenka, pentru titlul de jucatoarea lunii septembrie.Halep a castigat luna trecuta turneul de la Roma, Osaka a triumfat la US Open, iar Azarenka a obtinut in 29 august trofeul…