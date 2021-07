Top 5 carti de lectura pentru copii in limba engleza Cititul intr-o limba straina face niste transformari minunate in mintea unui copil. Nu conteaza cat de lent citeste sau cand incepe. Cel mai important este ca atunci cand unui copil ii este prezentata o limba straina, i se deschide lumea. Creierul lui va primi o multime de informatii noi, iar imaginatia nu doar ca va fi mai bogata, dar si vocabularul va fi mai dezvoltat.



Cand un copil invata sa citeasca intr-o alta limba, este mai fluent decat un copil caruia i se preda doar limba vorbita. Este un alt nivel pentru un copil sa inteleaga ortografia, gramatica ori sintaxa unei alte limbi.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

