- Designerul Jean-Paul Gaultier și-a incheiat cariera de 50 de ani printr-un show spectaculos. „Copilul teribil al modei franceze” și-a prezentat ultima sa colecție haute couture miercuri seara la Paris, sub aplauzele frenetice ale zecilor de vedete internaționale. Printre celebritațile care au participat…

- Starul american, Britney Spears iși va expune lucrarile sale de arta la o galerie din Franța incepand de sambata, 18 ianuarie. Expoziția sa de debut, Sometimes You Just Gotta Play!!!!!! – Uneori trebuie doar sa te joci!!!!!!, va avea loc la Galeria Sympa din orașul Figeac din sud-vestul Franței. Expoziția…

- Universul Marvel Cinematic urmeaza sa obțina primul supererou transgender. „Și asta foarte curand. Intr-un film pe care il filmam chiar acum”, a spus șeful Marvel Studios, Kevin Fiege, in timpul unui interviu Q&A la New York Film Academy. Intrebat de un fan daca exista planuri pentru mai multe personaje…

- Jucatoarea de Darts Fallon Sherrock a devenit marți prima femeie care a batut un barbat intr-un meci la Campionatul Mondial de Darts, un joc cu sageți considerat „mai degraba masculin”. Sherrock a obținut Victoria in fața lui Ted Evetts la evenimentul Professional Darts Corporation (PDC) de la Alexandra…

- Cinci dintre cele mai mari titluri lansate anul viitor – inclusiv toate cele patru filme majore cu supereroi – vor fi regizate de femei: „Pasari de prada” de Cathy Yan, pe 7 februarie; „Mulan” de Niki Caro, pe 27 martie; „Black Widow” de Cate Shortland, pe 1 mai; „Wonder Woman 1984” de Patty Jenkins,…

- Un barbat care ar avea in jur de 35 de ani, o tanara bruneta cu parul lung și un copil care avea in jur de 12 ani sunt principalii protagoniști ai unui furt care a avut loc in urma cu puțin timp la magazinul Brico Depot din Zona Industriala a orașului.

- Doua filme reprezentative pentru cinematografia kazaha vor fi prezentate la cea de-a cincea editie a Zilelor Filmului Kazah, eveniment care va avea loc pe 11 si 12 decembrie, la cinematograful Elvire Popesco, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Cooperarea pe plan cultural este…

- Chiar daca Al Pacino este unul dintre cei mai apreciați actori in varsta de la Hollywood, trebuie sa recunoaștem ca in ultima perioada a interpretat multe roluri proaste. Starul a explicat, intr-un interviu acordat revistei GQ, ca a acceptat in ultimii ani sa joace in producții precum 88 Minutes, Righteous…