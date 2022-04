Stiri pe aceeasi tema

- In 6 iunie, la sediul Primariei Satulung, va avea loc o dezbatere publica privind amenajarea unor platforme de compostare in vederea reducerii necesarului de depozitare (inclusiv amenajarea unei platforme pentru depozitarea deșeurilor biodegradabile și care nu pot fi supuse procesului de compostare)”…

- VARADIA – Primaria Varadia investește in extinderea rețelei de apa și in reabilitarea unei strazi! Din declarația primarului Danuț Mușa, am reținut ca rețeaua de apa a fost introdusa la Varadia in 2009 cu bani de la Ministerul Dezvoltarii. In 2016, aceasta era extinsa spre satul aparținator Mercina…

- Sursa foto: https://www.piatraonline.ro/terasa Terasele inchise sunt o soluție excelenta de amenajare a zonelor de trecere dinspre casa spre exterior, iar marele lor avantaj este acela ca le poți amenaja in moduri inedite și unice care sa schimbe in totalitate aspectul casei. Iata cateva idei care…

Oțelul inoxidabil este cel mai frecvent utilizat in industria construcțiilor datorita rezistenței și durabilitații sale. Astfel, canalele din oțel inoxidabil pot oferi multe avantaje unei construcții...

- Amenajarea unei case presupune multa atenție la detalii. Pana și cele mai mici obiecte pot influența decorul unei camere. Din acest motiv, este indicat sa fii prevazator și sa imbini cat mai armonios utilul cu placutul, chiar și pentru cele mai marunte lucruri. Așa este și in cazul opritoarelor de ușa,…

- Carrefour a anunțat joi ca recheama clienții care au cumparat mai multe sortimente de inghetata, o rulada cu ciocolata și un sorbet din cauza prezentei oxidului de etilena. ANSVA a dat alerta Potrivit unei informari a ANSVSA , ca urmare a notificarii primite din partea furnizorului Froneri Ice Cream…

- Nici 2% dintre locuitorii Brașovului nu s-au implicat in proiectul de bugetare participativa prin care Primaria finanteaza proiecte depuse si votate de localnici. Doar 3.906 dintre cei 246.784 de locuitori cu drept de vot ai municipiului Brasov (2020), reprezentand 1.58%, s-au implicat in proiectul…