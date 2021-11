Top 4 parfumuri cu arome lemnoase

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru toți iubitorii de bere! O echipa de specialiști a gasit o formula cautata de peste 200 de ani pentru aceasta bautura. Aceștia au dezvoltat drojdii care o sa ofere noi arome, așa ca mulți o sa se bucure! Gustul pe care il are berea o sa fie influențat de aceasta descoperire. Anunțul…

- O echipa de cercetatori britanici de la universitatile din Manchester si Leicester au dezvoltat drojdii care confera berii noi arome, conform unui studiu publicat miercuri, ei reusind sa gaseasca astfel o varianta cautata de berari inca din anii 1800, informeaza Xinhua.

- Vineri, 12 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica– Biroul de Combatere a Delictelor Silvice impreuna cu specialiști silvici din cadrul Garzii Forestiere Cluj au desfașurat acțiuni pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic. ”Activitațile au vizat modul…

- Actiune a politistilor din cadrul Serviciului de Ordine PublicaPolitistii constanteni din cadrul Serviciului de Ordine Publica au desfasurat o actiune pentru prevenirea, depozitarea si comercializarea ilicita a materialelor lemnoase.Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, au fost aplicate si trei amenzi,…

- In cursul lunii septembrie Garda Forestiera Brașov a intreprins acțiuni specifice de control, atat cu personalul propriu, cat și in colaborare cu instituții partenere, cu care de altfel a fost incheiat un Plan Comun de Acțiune. In cadrul acestor acțiuni a participat personal atat din Inspectoratele…

- In fiecare dimineața iți incepi ziua cu o cafea buna, aromata și savurezi fiecare moment de liniște și relaxare, inaintea unei zile aglomerate. Acum ai un motiv in plus de bucurie – Krups lanseaza platforma dedicata iubitorilor de cafea, Club Krups ! Te așteptam cu surprize și beneficii exact pe gustul…

- In data de 04.10.2021, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice au efectuat un control privind respectarea prevederilor legale referitoare la circulația materialelor lemnoase ,pe raza comunei Vața de Jos. In cadrul actiunii, in jurul orei 20:45, pe raza satului Cazanești (pe…

- In perioada de 7 - 9 septembrie a.c., politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu specialisti din cadrul Garzii Forestiere Județene Buzau au efectuat mai multe controale pe linie silvica la societati comerciale ce au ca obiect de activitate…