Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf a spus adevarul! S-a aflat ce se intampla, de fapt, intre antrenor si Gigi Becali.Vezi AICI amanunte incendiare despre relatia dintre antrenor si Gigi Becali...Laurentiu Reghecampf s-a decis sa faca dezvaluiri complete despre relatia cu latifundiarul din Pipera.

- Neptun retrograd, care are loc in fiecare an timp de aproximativ șase luni, este un moment pentru a te concentra asupra a ceea ce este real versus iluzii sau rani care pot tulbura gandirea. Acest lucru va scoate adevarul la iveala.Optimismul este cel pe care trebuie sa te bazezi pentru a construi ceea…

- Simona Patruleasa și Sabin Ivanof s-au casatorit in urma cu 16 ani, iar relația lor a trecut prin multe provocari de-a lungul anilor. Intr-un interviu pentru viva.ro, prezentatoarea de la Kanal D a spus care a fost cel mai dificil moment din casnicia sa.La 16 ani de la nunta cu Sabin Ivanof, Simona…

- Dupa o relatie de mai bine de 7 ani, Nicoleta Nuca si toboșarul Alex Ursache au decis sa mearga pe drumuri separate. Prezenta la un eveniment monden, artista a acordat un interviu pentru revista Unica, in care a vorbit despre relația toxica pe care a avut-o in urma cu ceva timp și despre care abia acum…

- Theo Rose și Anghel Damian trec prin cea mai frumoasa perioada a vieții lor de cand au devenit parinți! Cei doi au simțit pentru prima data iubirea fața de propriul copil și fiecare moment alaturi de baiețelul lor este unic. Micuțul Sasha a schimbat radical viața celor doi, inclusiv relația de cuplu.…

- Horoscopul zilei de 12 mai 2024 spune ca nativii din zodia Berbecului au conflicte in relația de cuplu. Acești nativi s-ar putea sa se confrunte cu probleme din cauza energie negative ce dainuie peste cele mai multe zodii. Neptun va avea o influența considerabila asupra deciziilor luate de nativii din…

- Berbec: Weekendul aduce pasiune și un sentiment de reinnoire. Daca ești intr-o relație, ar trebui sa iți exprimi sentimentele deschis, ceea ce va intari legatura dintre tine și partener. Cei singuri pot avea șansa de a intalni pe cineva interesant intr-un cadru social.Taur: Relația ta se va concentra…