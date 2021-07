Top 4 calităţi ale unei firme de transport de persoane O firma de transport persoane trebuie aleasa cu mare grija, in functie de mai multe criterii. Cele mai importante dintre acestea vizeaza experienta si facilitatile puse la dispozitia clientilor. Printre cele mai importante calitati ale unei astfel de societati sunt urmatoarele: Experienta Pe o piata concurentiala, experienta unei companii este mai mult decat relevanta. Faptul ca a rezistat in fata tuturor provocarilor si ca s-a impus, ii ofera notorietate, dar si un plus de valoare. In domeniul transportului de persoane, experienta este un criteriu de departajare, fiind sinonima cu servicii de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia, Luxemburg, Danemarca, Spania, Portugalia, Austria, Slovacia, Letonia, Germania, Italia, Belgia si Franta se pot apuca de lucru, acestea fiind tarile care au deja Planurile Nationale de Redresare si...

- Euro 2020 și-a pierdut campioana en-titre, Portugalia fiind eliminata în optimi de Belgia (1-0). Fernando Santos, selecționerul lusitanilor, a oferit câteva explicații pentru eșecul consemnat duminica seara la Sevilla de Cristiano Ronaldo și compania. Rezultat nedrept, eliminare…

- S-a terminat faza grupelor la Campionatul European de fotbal și tot felul de statistici ies la iveala înainte de faza eliminatorie a competiției. Optimile de finala încep sâmbata seara.UEFA a întocmit topul celor mai rapizi fotbaliști de la Euro 2020, cifre rezultate din…

- “Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, a dat startul amenajarii unui nou magazin in Romania, la Cluj-Napoca, urmand ca acesta sa fie inaugurat in luna iulie. Cel de-al optulea magazin al retelei pe plan local va avea o suprafata de 23.000 de metri…

- Zece persoane au fost arestate in Romania, Belgia și Olanda, in dosarul privind capturarea celei mai mari cantitați de heroina – aproape o tona și jumatate – a carei valoare de piața depașește 45 de milioane de euro, in Portul Constanța, a anunțat joi Eurojust. Cele zece persoane fac parte din gruparea…

- Rareș Bogdan a declarat luni seara ca Romania poate depune PNRR pe „29, in aceasta luna – practic, pana pe 1 iunie, el trebuie depus, 29 este ultima zi in care se poate trimite”.Europarlamentarul a amintit ca „pana acum, au trimis 14 țari. Unele din ele, și chiar dintre cele care au trimis, au cerut…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…