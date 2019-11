Stiri pe aceeasi tema

- TAUR - Incepi sa renunti la trecut, insa iti este destul de greu, scrie girly.ro. Ai de luat o decizie dificila si te doar sufletul. Renunta la oamenii si situatiile care nu iti mai fac bine. Iesi din cercul toxic in care te afli acum. Acorda-ti timp sa plangi trecutul. Te doar sufletul, insa ai…

- Astrele te pot ajuta sa determini cele mai bune compatibilitați, dar cu siguranța nu te pot asigura ca relațiile tale vor funcționa in totalitate. Din fericire, pot oferi explicații care sa te ajute sa iți dai seama unde ai greșit și care sunt motivele pentru care eșuezi in dragoste.

- Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa…

- Zodia in care te-ai nascut poate spune foarte multe lucruri despre tine. Influenta puternica a astrelor asupra ta iti contureaza personalitatea si te ajuta sa ai succes pe toate planurile, ori te ajuta sa ai mai mult curaj in anumite situatii, scrie divahair.ro.

- BERBEC Vei da dovada de mai multa incredere in tine in aceasta saptamana, iar acest lucru te poate ajuta in afaceri și negocieri. Fie ca vrei sa vinzi sau sa cumperi, ideea este ca știi sa te joci cu vorbele și vrajești pe oricine se afla in fața ta. In cazul in care nu stai prea bine cu banii,…

- Modul in care ne comportam in viața de zi cu zi, dar și in relațiile de cuplu este scris in stele. Astfel, in funcție de zodie, exista persoane care iși dedica viața partenerului de cuplu, dar și zodii care nu lupta deloc pentru dragoste.

- Scorpion - Dragostea iti bate la usa Daca ultima perioada a fost una destul de complicata in ceea ce priveste relatiile personale, iata ca luna octombrie pare sa fie una extrem de frumoasa pentru tine, in special in ceea ce priveste viata sentimentala. Esti norocoasa deoarece astrele…