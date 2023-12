Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit careia decoratiile statului roman nu pot fi conferite cetatenilor care au fost lucratori sau colaboratori ai Securitatii si au desfasurat activitati de politie politica si nici cetatenilor care au fost condamnati definitiv.

- Politic Deputat Maria Stoian: Asigurarea securitații și independenței energetice, un obiectiv major al PNL / Declarație de presa noiembrie 14, 2023 11:33 Romania este preocupata indeaproape, prin acțiunile ministrului liberal al Energiei, de indeplinirea condițiilor necesare privind asigurarea securitații…

- Potrivit unui proiect MApN, Direcția Generala de Informații ar putea avea puteri mai mari. Proiectul apare pe site-ul Ministerului Apararii. Potrivit documentului, serviciul secret militar ar ramane tot in subordinea MApN, insa ar avea personalitate juridica, așa cum este SRI, care sa poata inființa…

- Autoritatea Aeronautica Civila (AAC) informeaza ca, de astazi, 19 octombrie 2023, ora 20:00, vor intra in vigoare masuri suplimentare de securitate in țara și la frontierele Republicii Moldova, in scopul asigurarii ordinii și securitații publice, securitații de frontiera și siguranței cetațenilor. „Sporirea…

- COMUNICAT DE PRESA Lucrarile pe DN 7 Baldana - Titu, in plina desfașurare. S-a turnat deja primul start de asfalt Vicepreședintele Consiliului Județean Dambovița, Luciana Cristea, s-a deplasat astazi, 10 octombrie 2023, impreuna cu Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,…

- Azi, 05 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul de Lege de ratificare a Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Statele Unite ale Americii.Drepturile de pensie vor fi asigurate reciproc. Acordul in domeniul securitatii sociale include prevederi referitoare la masurile administrative…

- PSD Argeș a transmis un comunicat despre cele mai mari investiții de modernizare a infrastructurii rutiere de dupa Revoluție in Argeș. „Pentru PSD Argeș, reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere reprezinta o prioritate! Iar faptele vorbesc de la sine! Ministerul Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat ca joi, 21 septembrie, vor fi dați in circulatie cei 13 km din Autostrada Transilvaniei ai sectiunii Nusfalau – Suplacu de Barcau. Ministrul a mai precizat ca se ajunge, intr-un final, dupa 30 si ceva de ani de la Revolutie, sa…