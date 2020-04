Stiri pe aceeasi tema

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Toata lumea se uita la Asia Expres in carantina? Ce audiente a avut show-ul de la Antena 1! In aceasta perioada, toata lumea sta acasa. Si mai toata lumea isi petrecere serile privind la televizor. Iar printre preferintele romanilor in vreme de izolare pare sa se numere emisiunea Asia Express. Show-ul…

- Clipe de panica la Asia Express, in ediția de duminica seara, 22 martie. Adda a fost la un pas sa se prabușeasca din picioare și a avut nevoie de ajutorul medicilor, dupa ce i s-a facut rau din cauza caldurii insuportabile. Adda a trecut prin momente cumplite la Asia Express. Efortul din zilele anterioare…

- Adda și soțul ei Catalin Rizea trec prin cea mai mare provocare a vieții lor. Cei doi formeaza un cuplu minunat, dar in reality show-ul Asia Express nu par a face o pereche atat de inchegata. Catalin este cel care are un spirit de invingator mai bine dezvoltat și cel care vrea mereu sa fie conducatorul…

- Cea mai valoroasa jucatoare de tenis din Romania, Simona Halep, va juca finala turneului de la Dubai. A doua jucatoare a lumii a invins-o clar in semifinale, cu 6-2, 6-1, pe americanca Jennifer Brady, numarul 52 in ierarhia mondiala. Simona va juca pentru trofeul competiției din Emiratele Arabe Unite…

- Timp de doua luni, noua perechi de vedete si-au testat limitele pe Drumul Comorilor. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1 din 15 februarie. Si in acest sezon, cazarea ramane o mare provocare pentru concurentii dornici sa aiba un acoperis deasupra capului dupa o zi de…

- Asia Express, cel mai dur reality-show din Romania, revine la Antena 1 in doar doua saptamani. Noua perechi de vedete au pornit pe Drumul Comorilor, in aventura vietii lor. Clima din Filipine a lovit insa in plin.