- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timișoara a fost prins joi seara, dupa mai multe descinderi ale poliției. Barbatul in varsta de 37 de ani a fost depistat in zona Garii de Nord din oraș.

- Organizarea locuinței este un proces important pentru a crea un mediu confortabil, funcțional și estetic in propria casa. Gandește-te la modul in care utilizezi fiecare camera și planifica organizarea in funcție de acest lucru. Amplaseaza mobilierul și obiectele in așa fel incat sa faciliteze activitațile…

- Pana nu demult, lucratul de acasa era privit cu indoiala de mulți oameni. Dar, din momentul in care am fost obligați sa prestam munca de la domiciliu, in contextul pandemiei de Covid-19 care a dominat planeta timp de vreo doi ani, lucrurile s-au schimbat radical. Și asta pentru ca in viața profesionala…

- Indiferent daca evenimentele din ieri sunt simple impertinențe, o batalie de recunoaștere sau parte a unui plan global, ceea ce se intampla este complet natural și legitim. Daca Rusia și-a “creat” republici populare in Ucraina prin forța, teroare și lașitate, atunci și Ucraina are tot dreptul de a transforma…

- Dupa ce ți-ai cumparat un aparat electrocasnic, ai crede ca treaba ta s-a incheiat și ca poți trece liniștit la folosirea sa. In special cand produsul pe care tocmai ți l-ai achiziționat se afla pe lista ta de cumparaturi de mult prea mult timp și dorința de a-l folosi este foarte mare. Cu toate acestea,…

- Indiferent daca locuiesti la apartament sau la casa, cu siguranta vrei ca locuinta si bunurile tale sa fie in permanenta protejate de raufacatori. In acest scop, este recomandat sa alegi varianta instalarii unor echipamente de supraveghere video. Iata recomandarile expertilor, in functie de tipul de…

- Deținerea unei locuințe este una dintre cele mai mari realizari pe care o putem atinge. Beneficiile pe care le ofera deținerea unei locuințe dar și efortul care trebuie depus pentru achiziționarea unei case fac ca aceasta sa fie o realizare indiferent din ce punct de vedere s-ar analiza. Pentru a putea…