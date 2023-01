Top 3 lucruri care fac viața mai ușoară unei familii numeroase Viața de familie aduce multe schimbari in dinamica oricarui cuplu, indiferent de varsta celor doi. Implinirea pe plan personal crește pe masura ce reușim sa ne construim propria familie și, de aici, apar numeroase schimbari benefice. Apariția copilului in viața unui cuplu este cel mai important moment. Este clipa din care viața și dinamica celor doi se schimba. De cele mai multe ori, prezența unui bebeluș le impune parinților mai multa disciplina in viața de zi cu zi. Petrecem mai mult timp acasa decat inainte, mesele sunt stabilite și pregatite cu mai multa grija, folosind alimente cat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii si-a facut prima sa aparitie publica joi, in Scotia, de la publicarea cartii de memorarii a fiului sau, printul Harry, in care acesta din urma face o serie de acuzatii la adresa familiei regale britanice, informeaza DPA.

- DOLIU… O cunoscuta invatatoare din judetul Vaslui s-a stins din viata in primele zile ale anului 2023. Este vorba despre Aglaia Ungurianu, iesita la pensie dupa o cariera plina, cu zeci de generatii de elevi. Cea mai mare parte din activitate si-a desfasurat-o la Scoala Gimnaziala „Constantin Parfene”…

- Avem imagini de senzație cu Florin Dumitrescu și familia lui, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare. Iata cine sunt cele mai dragi ființe din viața juratului de la Chefi la cuțite, dar și unde și-a…

- Marți, 13 decembrie 2022, la ora 17.00, in sala Mare a Centrului Cultural al orașului Valenii de Munte, va avea loc lansarea volumului postum „Confesiuni la Poarta Cerului”, ce aduna scrierile din ultimul an de viața al poetului, prozatorului, jurnalistului Lucian Avramescu. Cartea, ediție ingrijita…

- Pele, legendarul fotbalist in varsta de 82 de ani se lupta cu o boala grava. La inceputul saptamanii trecute, acesta a ajuns pe mainile medicilor pentru a fi tratat de o infecție respiratorie. Anunțul facut de familia fostului fotbalist, dupa ce acesta a fost internat intr-un spital din Sao Paulo.

- Naționalul turdean va invita duminica, 27 noiembrie ora 19.00, la tragicomedia Album de familie. Spectacolul creat de regizorul stabilit in New York, Ioan Ardelean are la baza doua texte scrise de autorul norvegian Fredrik Brattberg, Calatorie de iarna și Eterna Intoarcere și se va juca la Turda in…

- O fetita in varsta de 8 ani dintr-un orasel din vestul Germaniei a fost eliberata dupa ce ar fi fost tinuta inchisa de mama si de bunicii ei de cand avea mai putin de un an. Copilul este atat de subdezvoltat fizic, incat urca scarile cu mare greutate, relateaza „The Guardian”, potrivit news.ro.…

- Mirabela și-a petrecut primii șase ani din viața in orfelinatele din Romania, de unde a fost infiata in 1997 de o familie franceza.Acum, in varsta de 31 de ani, Mirabela este o artista completa care imbina dansul, acrobațiile și pictura.Ea mereu a simțit ca ii lipsește legatura cu originile ei. Printr-o…