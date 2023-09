TOP-3 locații din preajma Chișinăului, ideale pentru oficierea căsătoriei în aer liber Nunțile in aer liber sunt cele mai deosebite! Cadrul natural, loc special amenajat pentru oficierea casatoriei in aer liber, mirii frumoși și oaspeții emoționați, fac evenimentul unul cu adevarat de neuitat. Sunt multe sali in nunți in R. Moldova, totuși puține din ele pot oferi decor superb in aer liber, sali de diferite marimi, atmosfera de poveste și aer curat. Portalul www.oficial.md , a elaborat un top 3 al locațiilor din preajma capitalei, ideale pentru ca tinerii sa spuna DA! Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ivica Dacic, șeful diplomației sarbe, a anunțat ca a cerut explicații de la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinau in cazul interdicției de intrare in R. Moldova aplicata in cazul muzicianului Goran Bregovic, scrie presa locala din Serbia.

- Aradeanul Catalin Hlistei a fost unul dintre cei mai importanți jucatori de la Poli Iași in sezonul trecut, sezon in care echipa din Moldova a... The post Catalin Hlistei a fost pus pe liber de Poli Iași alaturi de alți șapte jucatori appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Nu pretind defel sa elucidez in aceasta intervenție complicata problema a Gagauziei. Intenția mea nobila este sa sensibilizez inca o data opinia publica cu privire la necesitatea unei discuții largi despre ceea se intampla cu acest teritoriu din sudul republicii și care ar trebui sa fie soluțiile cuvenite.…

- Deputații s-au intrunit astazi, 14 iulie, intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte, printre care și audierea Raportului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

- In ultimii 10 ani, exporturile de vinuri din R. Moldova s-au reorientat, in mare parte, de pe piața din CSI spre Uniunea Europeana, pe cand fructele și legumele inca sunt livrate preponderent in țarile post-sovietice. Experții spun ca producatorii moldoveni se aliniaza incet la standardele europene…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus spune ca atacul armat putea fi prevenit daca Moldova nu ieșea dintr-o structura coordonata de Kremlin și cu ajutorul careia ar fi identificat rapid barbatul din Tadjikistan care a impușcat doua persoane, informație calificata drept falsa de Chișinau.

- Numarul actual de angajați ai Ambasadei Federației Ruse in Moldova este absolut justificat, Moscova este interesata sa dezvolte legaturi cu poporul republicii. Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, comentind solicitarea reprezentanților…

- Moldova va cere Ucrainei sa revizuiasca Regulamentul privind funcționarea lacurilor de acumulare de pe riul, care a fost adoptat de Kiev practic unilateral și nu convine Chișinaului. Despre aceasta a declarat directorul Asociației Internaționale Ecologice a Pastratorilor riului Nistru ”Eco-TIRAS”, doctorul…