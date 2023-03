Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Petrolul, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Romaniei, este programat, joi, 2 martie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 19 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- CSA Steaua a revenit pe primul loc in Divizia A1 la volei masculin, dupa ce a invins campioana CSM Arcada Galati cu scorul de 3-0 (25-20, 25-9, 29-27), sambata, in Sala ''Mihai Viteazul'' din Bucuresti, in derby-u etapei a 18-a, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Luni, 13 februarie, de la ora 20.00, Petrolul revine pe “Ilie Oana”, pentru meciul cu AFC Hermannstadt, contand pentru etapa cu numarul 25 din Superliga. Incepand de ieri, biletele pot fi procurate online, accesand www.entertix.ro (aici). Tichetele vor putea fi procurate și de la casa de bilete a stadionului…

- Etapa a 24-a din SuperLiga de fotbal a debutat vineri, 3 februarie, cu intalnirile: Chindia Targoviște – UTA Arad 2-1 și U Craiova 1948 – Universitatea Cluj 5-0. Sambata, 4 februarie, s-au disputat meciurile: AFC Hermannstadt – FC Argeș 1-1 și Rapid București – FC Voluntari 4-1. Duminica, 5 februarie,…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc duminica, de la 21:00, in derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga 2022/2023 și unul dintre cele mai așteptate meciuri ale inceputului de an. La o luna și jumatate de la momentul in care pleca invingator de pe Arena Naționala, scor 1-0, Dan Petrescu va cauta victoria care sa-l…

- Petrolul se intoarce pe “Ilie Oana”, pentru primul meci oficial din noul an. Sambata, de la ora 17.00, o intalnește pe Chindia Targoviște, intr-un joc contand pentru etapa a 23-a din Superliga, și are mare nevoie de victorie pentru a-și consolida poziția in clasament. Biletele pentru aceasta confruntare…

- Derby-ul rundei din Superliga, Farul - CFR Cluj 0-3, a avut parte de o prezența inedita in loja VIP a stadionului din Ovidiu. Ambasadorul Japoniei la București, Excelența Sa Hiroshi Ueda, a fost invitatul special al clubului patronat de Gica Hagi. Oficialul nipon a urmarit meciul de langa Ciprian Marica,…