Top 3 companii profitabile din România Top 3 companii din Romania Anul 2023 a fost unul extrem de bun pentru anumite afaceri. Potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor , au avut loc anumite schimbari in topul celor mai profitabile companii din Romania. In topul clasamentului pentru anul 2023 se situeaza Hidroelectrica. Compania de energie electrica a redevenit firma cu cel mai mare profit net. Cifrele arata ca Hidroelectrica a inregistrat un profit aproape dublu fața de 2022. Hidroelectrica a devansat OMV Petrom, care acum se situeaza pe locul al doilea. Acest top a fost realizat in funcție de datele preliminare transmise… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a publicat vineri o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in Neptun Deep se vor desfasura fara probleme, in prezent existand riscul sa apara dificultati de aplicare a TVA si a accizelor, a anuntat ministrul Marcel Bolos . „Ne asiguram ca investițiile in…

- Pentru ca inca nu au mișcat niciun deget in proiectul Neptun Deep, austriecii de la OMV au facut presiuni pe langa guvern sa fie pasuiți de plata TVA. Ministerul Finantelor a publicat vineri o propunere de act normativ pentru a se asigura ca investitiile in Neptun Deep se vor desfasura fara probleme,…

- Procurorii DNA au descoperit, in urma cercetarilor facute dupa denunțul lui Catalin Hideg, ca sume importante ce aparțin Romelectro sunt in contul firmei lui Florian Coldea. Banii ar fi un comision, dupa ce Coldea a ajutat-o pe Mirona Filipoiu sa obțina un contract de la firma chineza Jolywood, reprezentata…

- Procurorii DNA au descoperit, in urma cercetarilor facute dupa denunțul lui Catalin Hideg, ca sume importante ce aparțin Romelectro sunt in contul firmei lui Florian Coldea. Banii ar fi un comision, dupa ce Coldea a ajutat-o pe Mirona Filipoiu sa obțina un contract de la firma chineza Jolywood, reprezentata…

- ”Incepand cu 6 iunie, magazinele Auchan Discount Calea Sagului din Timisoara si Auchan Discount Ploiesti au devenit ATAC Hiper Discount by Auchan, formatul cu cele mai mici preturi al retelei ajungand astfel la 3 unitati, dupa ce primul hipermarket ATAC a fost deschis la Brasov in aprilie. Sub sloganul…

- Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7 la suta, in luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de crestere pentru aceasta luna, inregistrat…

- Bursa de Valori București (BVB) a inchis tranzacțiile de vineri, cu un nivel record, de 17.362 puncte, al valorii indicelui BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, in creștere cu 1 la suta. Evolutia BET a fost sustinuta…