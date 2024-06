Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera nu și-a vazut soțul decat doua saptamani in ultimele 6 luni. Cantareața a marturisit ca i-a fost foarte greu sa stea departe de Bekir Ali și a dezvaluit motivul pentru care acesta nu poate veni in Romania.Otilia Bilionera și proaspatul ei soț, turcul Bekir Ali, au stat mai mult desparțiți…

- Federația Romana de Hochei a depus cerere pentru a intra in cursa de gazduire a mai multor competiții internaționale importante, in principal Campionatul Mondial, Divizia I, grupa A, dar și CM atat la feminin, cat și la U18. In anul centenarului, Federația Romana de Hochei pe Gheața s-a inscris in cursa…

- Sarbatoarea Libertații de la Blaj,18-19 mai. Program: Smiley, Carla`s Dreams și un mare spectacol folcloric Sarbatoarea Libertații de la Blaj se desfașoara in acest an sub semnul bicentenarului nașterii eroului Avram Iancu. Organizatorii au pregatit spectacol folcloric extraordinar, concerte Smiley…

- Timișoreanul Gheorghe Fikl, unul din cei mai apreciati pictori contemporani din Romania, a amenajat un inedit centru cultural in satul carasean Socolari – transformat spectaculos de artistii care s-au mutat acolo.

- Artistul moldovean Satoshi (Vlad Sabajuc, 25 de ani), care a colaborat printre altele și cu Carla’s Dreams, a vorbit, intr-un interviu pentru ENTR, despre legatura puternica dintre Republica Moldova și Romania, cum sunt vazuți la noi artiștii de peste Prut și care este secretul succesului acestora,…

- Irina Rimes, Smiley și Raluk ”distinși” cu Premiile ”Bomboana pe Coliva”, premiile pentru cea mai slaba prestație artistica din muzica autohtona. Nu a fost pacaleala ieri, de 1 aprilie, cand cateva din adulatele vedetele scenei muzicale au aflat ca sunt caștigatoarele unor ”trofee” de rușine, decernate…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Handbal (FRH), Andrei Luca, a declarat intr-o conferinta de presa, ca, pentru organizarea Campionatului European feminin din 2026, pe care Romania il va gazdui impreuna cu Cehia, Polonia, Slovacia si Turcia, cheltuielile vor fi de ordinul milioanelor de euro.…

- Eliza Natanticu și Zarug au facut show la Te cunosc de undeva și au interpretat doua personaje cunoscute in Romania. Cei doi au reușit sa impresioneze și au obținut un spectacol ideal, unde concurenții și jurații s-au ridicat in picioare pentru a dansa.