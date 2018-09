Stiri pe aceeasi tema

- Toamna lui 2018, adica septembrie, dar și lunile ce urmeaza, aduc pentru trei dintre zodii numeroase succese pe toate planurile. Dragoste cu fluturi in stomac, ascensiune in cariera și bani frumoși in buzunare.

- Luna septembrie vine cu o puternica compatibilitate intre anumite semne zodiacale. Analizand segmentul dragostei, nativii vor avea parte de de adevarate surprize, descoperind noi potriviri neașteptate și aproape de perfecțiune intre zodii.

- BERBEC Relatiile serioase nu sunt pentru Berbeci. Intra si ies dintr-o relatie extrem de rapid. Insa, daca gasesc persoana potrivita, se pot atasa si pot experimenta toate beneficiile unei relatii pe termen lung. GEMENI Nu se pot decide cat de mult le place o persoana. Nu stiu…

- Actioneaza si abia apoi se gandesc la consecinte. Sunt dependenti de adrenalina si iubesc riscurile – ii fac sa se simta cu adevarat vii. Astrologii au facut topul celor mai impulsive zodii.BerbecBerbecul este considerat cel mai impulsiv nativ al horoscopului.

- Daca le raniti ego-ul, indiferent daca este vorba de umilire, tradarea sau jignire, ati pus în miscare un lant oribil de evenimente care nu se va termina pâna ce nu va va vedea la pamânt.

- Pentru fiecare dintre noi exista o zodie care se reprezinta in totalitate. Fie ca te numeri printre cei care cred sau nu in semnele zodiacale, afla ca totul este pus sub semnul astrelor, iar acestea nu mint niciodata!

- Sore este una dintre artistele deschise la tot felul de schimbEri atunci cand vine vorba despre culoarea pErului sau vestimenta:ie. De curand, artista a experimentat ceva nou "i s-a afi"at in fa:a fanilor cu o altE culoare a pErului.

- Simona Halep spune ca va aborda fara presiune al treilea grand slam al anului, turneul de la Wiombledon, dupa ce a reusit sa castige French Open.Simona Halep, in continuare lider mondial in tenisul feminin, dar diferenta fata de Wozniacki a scazut la 961 de puncte (WTA) "Nu ma astept…