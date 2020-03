TOP 3 CELE MAI JUCATE JOCURI ALE MOMENTULUI!

Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza de sanatate publica, tocmai cand Romania avea nevoie de stabilitate, de un Guvern cu puteri depline și de implicare totala pentru protejarea cetațenilor, Klaus Iohannis și PNL joaca un teatru sinistru, cinic și iresponsabil. Lumea intreaga ia masuri de combatere a pandemiei cu noul coronavirus,…

- Justin Stefan, secretarul general al LPF, spune ca Liga va continua in acest wekeend conform programului si se va intrerupe imediat daca va aparea un caz de coronavirus in cadrul uneia dintre echipe. Numarul cazurilor de persoane din Romania care au coronavirus creste de la o ora la cealalta, insa fotbalul…

- Parasite a surprins pe toata lumea la Premiile Oscar, fiind filmul care a plecat acasa cu „Cel mai bun film„, „Cea mai buna regie„, „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun scenariu original” Membrii familiei lui Ki-Taek au o relație apropiata, dar toți patru sunt șomeri. Intr-o zi, fiul cel mare,…

- Moartea lui Kobe Bryant de duminica seara a produs un șoc extrem de mare in lumea sportului. Astfel, de la Simona Halep și Nadia Comaneci, și pana la Shaquille O’Neal și Usain Bolt, cu toții au transmis un gand bun familiei lui Kobe Bryant și au spus faptul ca NBA a pierdut o adevarata icoana.... View…

- Jose Mourinho, 56 de ani, antrenorul lui Tottenham, a fost extrem de nervos la finalul partidei cu Southampton (0-1). Portughezul s-a aratat iritat de faptul ca nu se poate baza in mod constant pe Tanguy Ndombele (23 de ani, mijlocaș defensiv), din cauza accidentarilor repetate ale francezului. „El…