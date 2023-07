Stiri pe aceeasi tema

- Ruleta, pe langa rotiri gratuite și blackjack, este unul dintre cele mai populare jocuri de cazinou, a captat intotdeauna atenția jucatorilor dornici sa descopere strategii și metode de a-și imbunatați șansele de caștig. Printre teorii și superstiții, mulți pariori cred in existența anumitor numere…

- Trei zodii din horoscop vor avea parte de momentul vieții lor in luna iulie, cand vor da lovitura pe plan financiar. Succesul le va aduce sume mari in conturi, de care se vor putea bucura pentru tot restul anului. Ele fac parte din Top 3 cele mai bogate zodii ale lunii, dupa ce norocul va fi, in permanența,…

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele trei cupluri de zodii care nu se suporta. Indiferent cat de mult lupta, pana la urma partenerii din aceste semne zodiacale ajung sa se desparta. Nu le este deloc ușor sa se ințeleaga, cautand mereu motiv de cearta. Afla in randurile de mai jos daca te afli intr-o…

- Potrivit Times, UEFA dorește sa introduca in aceasta vara un nou fair-play financiar mai restrictiv, ce ar afecta cele mai bogate cluburi din Premier League. Acestea și-ar putea cheltui doar 90% din venituri pe salarii și transferuri in 2023, 80% in 2024 și 70% in 2025. Aleksander Ceferin se ține de…

- Berbec Ai multe treburi de rutina de rezolvat astazi, lucru care te solicita din plin. Se deschide o noua etapa profesionala, astfel ca ar fi bine sa ti planifici sarcinile de lucru si treburile personale, pentru cel putin patru saptamani de acum incolo. Pe de alta parte, sanatatea este vulnerabila,…

- Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, in horoscopul zilnic. Berbec Este o zi de revigorare, care promite mult și de aceea ar fi bine sa accepți nevoia de dinamism, cea care te ține in forma.…

- Trei zodii din horoscop vor trece printr-o mare dezamagire la finalul primaverii, despre care sperau sa nu se intample. Indiferent daca vor fi parasiți de persoana iubita sau succesul va sta departe de ei, dezamagirea va fi mai mare decat și-ar fi dorit.

- Patru zodii din horoscop vor deveni bogate in vara acestui an. Acești nativi din zodiac se vor bucura de mult noroc la bani. Ei nu vor duce lipsa de nimic și iși vor permite orice iși doresc, chiar daca multe lucruri sunt scumpe și pana acum nu și le-au permis. Despre cine din zodiac este vorba și ce…