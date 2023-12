Stiri pe aceeasi tema

- E scandal pe Legea pensiilor 2024. Consultantii fiscali anunta ca asteptata cresetere a pensiilor cu 40% in 2024 va duce Romania in recesiune in 2025, neputand fi susținuta de buget in condițiile in care veniturile sunt insuficiente, considera analiștii financiari. „2025 va fi un an de recesiune in…

- Romania va stabili virsta de pensionare pentru barbați și femei la 65 de ani incepind cu anul 2035, potrivit legislației privind pensiile propusa de Ministerul Muncii și adoptata in cadrul Fondului Roman de Redresare și Sustenabilitate. Anunțul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu dupa o reuniune…

- Noua Lege a Pensiilor. TABEL: Varstele standard de pensionare. Stagiile complete si minime de cotizare pentru femei și barbați Varsta de pensionare a fost un subiect de discuție aprinsa in Romania, ca de altfel in multe alte țari, fiind influențata de o serie de factori demografici, economici și politici.…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, cu sprijinul UNICEF Romania, a lansat, miercuri la Deva „Campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violentei de gen”, cu ocazia Zilei Internationale…

- Varsta de pensionare va crește atat pentru barbați, cat și pentru femei. Condiții pentru pensionarea anticipata Se schimba varsta de pensionare. Printre masurile pe care Romania și le-a asumat prin PNRR se numara și cea privind creșterea perioadei profesionale a cetațenilor. Este un alt mod de a spune…