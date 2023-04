Top 3 beneficii oferite în 2023 Anul trecut a fost un an tumultos pe piata muncii din cauza inflatiei, a incertitudinii economice si revenirii la birou. Chiar si asa, lucrurile pe care angajații le cauta la un loc de munca nu s-au schimbat prea mult. Indiferent de varsta, pentru a se si Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, ulcerele de stomac apar atunci cand acizii digestivi va afecteaza mucoasa stomacului. E adevarat, tratamentul medicamentos pe care il veți primi poate depinde de cauza insa, potrivit nutriționistei vedetelor, Mihaela Bilic, exista o leguma care va poate scapa de aceasta boala.…

- Iți dorești sa-ți redescoperi camera și sa-i oferi un aer proaspat? Dream Prints, o companie boutique de tapet premium cu radacini 100% romanești, iți ofera modalitatea perfecta de a te bucura de interioare cu o ambianța ce incanta privirea. Prin intermediul modelelor de tapet de lux oferite poți transforma…

- Indiferent daca il savurezi cu lingura sau il amesteci intr-o salata festiva de fructe, kiwi este unul dintre cele mai indragite fructe tropicale, cu o coaja subțire de culoare maro deschis, ușor neclara la exterior și fructe verzi, dulce-acrișoare la interior. Cat de sanatos este, de fapt, acest fruct.…

- Vremurile in care antreprenorii si contabilii isi programau intalniri si parcurgeau kilometri buni pentru o simpla discutie sunt deja istorie, odata cu progresul tehnologic care a facut posibila existenta contabilitatii… Articolul Salarizare de ultima generatie, unul dintre cele mai mari beneficii oferite…

- Mastercard lanseaza campania „Griji in minus, șanse in plus”, prin care ii incurajeaza pe romani sa aleaga plata cu cardul pentru taxe, impozite și facturile de utilitați (electricitate, gaze, apa), in primul trimestru al anului, pentru a se bucura apoi de un an mai relaxat la capitolul cheltuieli.…

- Meci extraordinar de dificil pentru FCV Farul, care, in cadrul etapei a 23-a a Superligii la fotbal, va intalni, duminica, 29 ianuarie, de la ora 19.00, in deplasare, pe FCSB. Infranta, runda precedenta, chiar la Ovidiu, 0-3 cu campioana CFR Cluj, formatia antrenata de Gheorghe Hagi a fost detronata…