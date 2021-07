Stiri pe aceeasi tema

- Numarul companiilor care au intrat in insolventa in prima jumatate din acest an a crescut cu 30% (3.076 companii) fata de minimul istoric de 2.360 de companii intrate in insolventa in aceeasi perioada a anului 2020, conform datelor de la Registrul Comertului analizate de Keysfin.

- ​În ultimele doua saptamâni s-au mai platit doar 11 firme la Masura 2, potrivit situației Schemei de ajutoare de stat COVID-19 la data de 2 iulie, de la Ministerul Economiei. StartupCafe.ro s-a interesat când vin banii din suplimentarea de buget prin mutarea fondurilor europene de…

- Cifra de afaceri a sectorului de construcții (construcții de cladiri, inginerie civila și lucrari speciale de construcții) a crescut cu aproape 30% fața de 2018 și a depașit cu 40% nivelul din 2015, ajungand la peste 108,7 miliarde de lei in 2019, potrivit celei mai recente analize KeysFin. Mai mult,…

- ​Antreprenorii români vor putea obține noi fonduri europene cu valori maxime de câte 800.000 euro-1,5 milioane euro pentru afaceri în procesarea fructelor, cum ar fi producția de gemuri, sucuri naturale, cidru sau țuica. Citește mai departe, consulta ghidul propus și comenteaza…

- ​Un numar de 141 de firme au primit ajutoare de stat de la Masura 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro, în ultima saptamâna, conform situației de vineri, 21 mai 2021, de la Ministerul Economiei. În acest moment, putem spune ca în schema de ajutor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care introduce in Codul Muncii obligativitatea ca in cazul unei firme aflate in insolventa, faliment sau lichidare, salariaților sa li se dea adeverintele privind vechimea in munca. "In cazul in care angajatorul se afla in procedura de insolventa,…