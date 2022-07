Top 20 curiozități din industria auto Industria auto nu contenește sa ne uimeasca pe zi ce trece cu noutațile sale de design sau performanțe inginerești și mașinile construite astazi sunt din ce in ce mai ”inteligente”, mai puternice și mult mai interesante decat cele din trecut. The post Top 20 curiozitați din industria auto appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand alegem o mașina noua, printre multe alte criterii, brandul unul este unul extrem de important. Anumite marci s-au impus pe piața mult mai bine decat altele și sunt dorite de șoferi datorita istoriei, modelelor reușite dar și ”poziției sociale” care vine la pachet odata cu achiziționarea…

- Industria auto s-a dezvoltat impresionant de mult in ultimii ani. Au aparut branduri noi, altele au disparut, au fost create modele extraordinare, care au impresionat o lume intreaga. The post Top 3 cele mai bune mașini europene din ultimi 10 ani appeared first on Puterea.ro .

- Consumul brut de energie in industria metalurgica a fost anul trecut de 62.534,2 TJ, in crestere cu 12,4% comparativ cu 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Dupa domeniul de utilizare, pentru sectia de pregatire a incarcaturii pentru furnal s-a inregistrat 54,7% din…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Un mesaj emoționant postat de o femeie pe Instagram, copleșește cititorii. Valeria din Mariupol este membra a Regimentului Azov și, vreme de trei zile a fost casatorita cu barbatul pe care il iubea de mai demult și cu care avea o poveste frumoasa de dragoste. Ofițer de graniceri in trupele ucrainene,…

- Acoperisurile din ferme și de pe fabricile din industria alimentara ar putea sa ajute Romania sa-și asigure independenta energetica sau cel puțin așa iși propun oficialii romani. Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunțat in ruma cu cateva zile la Luduș ca Guvernul a decis ca o parte din Fondul…

- Brutarii din Romania se așteapta, in acest an, sa vanda undeva la 7 milioane de cozonaci de Paște, un nivel similar celui de anul trecut. Prețurile, in schimb, vor fi mai mari cu peste 30%, raportat la acum un an. Cerere ceva mai mare este așteptata la drojdia de bere, insa, in niciun caz nu se pune…

- Salariul mediu net a fost luna trecuta in Romania in valoare de 3721 lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. Cele mai mari creșteri au fost in industria de fabricare a produslui de tutun și a celor farmaceutice – unde salariul mediu net a ajuns la 4600 de lei. Comparativ cu luna februarie…