Top 20 companii farmaceutice cu cele mai mari vanzari in primul trimestru al acestui an

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, piata de fashion din Romania a evoluat semnificativ, insa cei care au profitat cel mai mult de aceasta crestere au fost brandurile internationale. Estimata sa ajunga la o valoare de 4,14 miliarde euro in acest an, in crestere cu...

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile…

- QUALITANCE a înregistrat o cifra de afaceri de 10 milioane USD în 2017, în creștere cu 34% fața de anul anterior, un ritm obișnuit pentru companie în ultimii ani. Rezultatele remarcabile ale QUALITANCE au fost apreciate și la nivel internațional, compania fiind inclusa în…

- Romania a inregistrat, anul trecut, un deficit de 853,9 milioane euro in comerțul cu produse agroalimentare, in creștere cu 53% fața de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR). ”Romania a inregistrat o creștere cu 4,6%…

- Dacia continua sa fie pe prima pozitia urmata la ceva distanta de catre Volkswagen, insa marcile care au afisat cresteri modice sunt Ford si Renault. Ford a reusit sa creasca cu doar 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut in ciuda faptului ca au in gama noua citadina Fiesta de generatie…

- Dacia continua sa fie pe prima pozitia urmata la ceva distanta de catre Volkswagen, insa marcile care au afisat cresteri modice sunt Ford si Renault. Ford a reusit sa creasca cu doar 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut in ciuda faptului ca au in gama noua citadina Fiesta de generatie…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a deschis luni, la Amman, Forumul Economic Romania-Iordania, la care participa reprezentanti ai 60 de companii romanesti si ai 75 de companii iordaniene. Potrivit unui Buletin de presa al Casei Regale, forumul reprezinta cea mai mare intalnire economica dintre Romania…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii in constructii si comertul cu amanuntul, pana in luna mai, si la o crestere moderata a numarului de salariati in constructii, comertul cu amanuntul si servicii, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica…