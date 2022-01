TOP 20 cele mai citite cărți la Biblioteca Județeană. Iată cele mai solicitate titluri! Intr-un an in care pandemia de coronavirus a continuat sa afecteze manifestarile instituțiilor culturale, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau a incercat și in 2021, prin activitațile sale, sa scoata la lumina intreaga colecție de carți. Pe langa unitatile de biblioteca (carti, ziare, reviste, CD-uri, DVD-uri, e-Book etc.) aflate deja in colecțiile bibliotecii noastre, am achiziționat noi titluri importante, in concordanța cu cerințele cititorilor si care sa poata furniza o arie cat mai larga de cunostinte din toate domeniile de activitate. In 2021, cele mai solicitate 20 de titluri (in… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an in care pandemia de coronavirus a continuat sa afecteze manifestarile instituțiilor culturale, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau a incercat și in 2021, prin activitațile sale, sa scoata la lumina intreaga colecție de carți. Pe langa unitatile de biblioteca (carti, ziare, reviste,…

- Contabila primariei din comuna Padina, judetul Buzau, a fost retinuta pentru 24 de ore pentru delapidare, dupa ce si-ar fi insusit din bugetul comunei aproape 250.000 de lei, informeaza News.ro . Potrivit IPJ Buzau, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat o perchezitie domiciliara…

- Libris, librarie online de referința pe piața din Romania, a vandut in 2021 aproape 2,4 milioane de volume. Mai mult de jumatate de milion de volume au fost comandate din București și Ilfov, unde media comenzilor a fost de 101 lei, la fel ca cea inregistrata la nivel național. Printre cele mai vandute…

- O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului Vineri, 17 decembrie…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, a devenit una din cele șase biblioteci județene din țara care au semnat un parteneriat cu Centrul Național de Cultura a Romilor – Romano Kher (CNCR-RK). Este vorba despre o colaborare…

- In finala desfașurata in mediul online a celei de-a doua ediții a Concursului de lectura „Batalia Cartilor”, organizat de Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzau au fost desemnați caștigatorii din randul celor 36 de elevi, care s-au calificat…

- Cea de a doua ediție a Concursul de lectura „Batalia Cartilor”, organizat de Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzau, a ajuns la final.In competiția din acest an s-au inscris 39 de elevi: 25 de elevi de gimnaziu, 11 elevi de liceu si 3 elevi…

- Cea de a doua ediție a Concursul de lectura „Batalia Cartilor”, organizat de Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzau, a ajuns la final, anunța reprezentanții instituției de cultura. In competiția din acest an s-au inscris 39 de elevi: 25 de…