Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un an in care pandemia de coronavirus a continuat sa afecteze manifestarile instituțiilor culturale, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau a incercat și in 2021, prin activitațile sale, sa scoata la lumina intreaga colecție de carți. Pe langa unitatile de biblioteca (carti, ziare, reviste,…

- Caștigatorii concursului de comunicari științifice „Vasile Voiculescu”, organizat de colegiul B. P. Hasdeu in parteneriat cu Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” și Consiliului Județean Buzau au fost premiați. Despre importanța menținerii balanței ideale intre o minte sanatoasa și un corp sanatos…

- In organizarea Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, marți, 21 decembrie, de la ora 11:30, in amfiteatrul Colegiului „B.P. Hasdeu”, va avea loc festivitatea de premiere a caștigatorilor Sesiunii de Comunicari Științifice…

- O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului O noua ediție a Atelierelor educative la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Magia Craciunului printre carți”. Programul evenimentului Vineri, 17 decembrie…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau iși așteapta cititorii intr-un decor specific Craciunului. Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu” s-a imbracat in straie noi pentru a intampina cititorii intr-o atmosfera incarcata de tradiție, specifica sarbatorii Craciunului. Ghirlanda din crengi de brad…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, instituție de cultura ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, a devenit una din cele șase biblioteci județene din țara care au semnat un parteneriat cu Centrul Național de Cultura a Romilor – Romano Kher (CNCR-RK). Este vorba despre o colaborare…

- Expoziție inedita de fotografie la Muzeul Județean din Buzau. Sunt prezentate instantanee din viața militarilor buzoieni in Afganistan. Pe mulți dintre ei, experiența traita chiar și cateva luni in acele teatre de operații i-a marcat.

- Apa și canalizare mai scumpe, incepand cu 1 ianuarie 2022. Locuitorii municipiului Buzau, precum și cei din unitațile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-2008”, vor plati un tarif majorat cu 13,20 la suta pentru apa și cu 19,60 la suta pentru canalizare-epurare.…