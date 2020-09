Top 20 Cadouri adorabile sub 100 lei Ai vrea sa faci mai multe cadouri pentru cei dragi, prieteni si familie, dar ai un buget limitat? Din fericire, in 2020 exista o multime de cadouri originale sub 100 de lei pe care le poti darui cu cea mai mare incredere.



Iata peste 20 de cadouri adorabile care se incadreaza in aceasta suma.





1. Magic 8 Ball Mingea adevarului = 45 lei







Cadourile haioase sunt pe val si daca vrei sa incerci ceva nou cu un prieten bun, iti recomandam aceasta Minge a adevarului, o inventie trasnita. Intreab-o orice, agit-o si mingea va raspunde imediat ce lichidul din ea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante au avut loc intr-un supermaket din Rusia. O femeie care a primit titlul de Miss regina a frumusetii in 2005 a injunghiat de mai multe ori o vanzatoare, in timp ce striga: „Urasc femeile”.

- ''Am descoperit ca barbatii si femeile dezvolta tipuri diferite de raspunsuri imunitare pentru COVID-19'', a subliniat autoarea principala a studiului, Akiko Iwasaki, intr-o inregistrare video data publicitatii online de Universitatea Yale din Statele Unite. Potrivit specialistei in imunitate, ''diferentele…

- Bicarbonatul de sodiu este un compus natural care poate inlocui cu succes diverse produse de ingrijire. Plusul acestuia este ca nu dauneaza. Cum iți poți curața parul cu bicarbonat și cum trebuie folosit? Cum sa-ți cureți podoaba capilara cu bicarbonat de sodiu? Din pacate, sensibilitatea majoritații…

- Femeile sunt cele care decid unde pleaca familia in vacanta si tot ele rezerva hotelul, iar aceasta tendinta se mentine la toate segmentele de varsta, arata un studiu realizat de portalul Litoralulromanesc.ro, care a luat in calcul circa 40.000 de rezervari din lunile iunie si iulie ale acestui an.…

- „Un grup fondat in mare parte din femei și condus de actrița și activista Natalie Portman […] și-a asigurat dreptul exclusiv de a aduce o echipa profesionista de fotbal feminin la Los Angeles, care va debuta in primavara anului 2022”, a comunicat Liga Profesionista din America de Nord...

- Mulți oameni sint preocupați de modul in care ar putea scapa de pungile de sub ochi. Femeile, in special, cheltuie bani și timp pentru a putea ascunde aceste „imperfecțiuni”, fara sa se intrebe cum de le-au capatat. Pentru ca exista intotdeauna o cauza a pungilor de sub ochi și, de multe ori, aceste…

- Acum poți alege intre mai mulți furnizori de gaz, poți compara ofertele, poți alege servicii integrate care ți se potrivesc mai bine. Dar cat de simplu e sa treci la alt furnizor? Exista costuri ascunse? Mircea Bica – CEO Nova Power & Gas, ne povestește despre cele mai frecvente temeri ale romanilor…

- Acest articol face parte dintr-o serie de portrete despre muncitorii sezonieri romani care lucreaza la capșuni in sudul Spaniei. Jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au petrecut o luna in campurile de capșuni din Palos de la Frontera, provincia Huelva, de unde au plecat la inceputul lui martie,…