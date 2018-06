TOP 15 orase cu cele mai mari salarii pentru cele mai putine ore de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Centru de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a publicat o serie de grafice bazate pe date Eurostat care prezinta procentul de persoane angajate pe termen limitat in Romania și in restul Europei.Conform acestor date, Romania are cel mai mic numar de astfel de aranjamente din intreaga Uniune…

- Complexul Energetic Hunedoara va acorda, familiei minerului decedat in accidentul de munca de la mina Livezeni, un ajutor financiar, constand in 24 de salarii medii brute. Prevederea este cuprinsa in contractul colectiv de munca. “Potrivit contractului colectiv de munca, familia va beneficia…

- Suntem iarasi in coada unui clasament european! De aceasta data, la capitolul salarii. Romanii muncesc mult, dar nu sunt platiti pe masura efortului depus. O arata cele mai recente date furnizate de Eurostat.

- Sa gasesti un angajat profesionist, care sa stie meserie, sa aiba abilitati de comunicare si sa lucreze eficient in echipa este o adevarata provocare pentru Romania. Dupa ce s-au razboit pe salarii si facilitati, multe companii au trecut la o alta strategie, acum isi pregatesc singure viitorii angajati,…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Mohammad Murad, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa la Constanta, ca turismul de pe litoral se confrunta cu o criza a fortei de munca, fiind disponibile cinci mii de locuri de munca, si ca patronii de pe litoral dau salarii foarte…

- Din cele 169.000 de contracte de munca cu norma intreaga existente in Dolj, pana la 31 martie, fusese majorat salariul brut in acte doar pentru 100.981 de contracte de munca, in contextul transferului de contribuții de la angajator la angajat. ...

- Protest inedit al unor politisti de frontiera constanteni. De ieri, o parte din cei care intra de serviciu, refuza sa se hraneasca pe parcursul celor 8 ore de munca, in semn de protest fata de ministrul Carmen Dan, care in opinia lor ingora cererile oamenilor legii de a primi salarii mai mari si conditii…

- Conflictul de munca declansat de Sindicatul Valahia la ASO CROMSTEEL SA va continua cu GREVA DE AVERTISMENT de doua ore, Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii cer salarii și condiții de munca mai bune apare prima data in Gazeta Dambovitei .