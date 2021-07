Cele mai bune alimente care nu expira pot fi pastrate ani de zile in camara. Daca ești atenta la condițiile corecte de depozitare, poți folosi aceste alimente care nu expira și peste doi, trei sau chiar 10 ani. Se știe ca mierea este mereu in topul cu alimente care nu expira. Alaturi de miere, se inscriu multe alte alimente precum boabele uscate sau orezul pe lista cu alimente care nu au nevoie de termen de valabilitate. Cu toate acestea, pe pachetele respective vei vedea trecute perioada sau termenul de valabilitate, pentru ca și aceste alimente se pot deteriora daca nu sunt pastrate in condiții…