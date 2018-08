Top 10 universitati din lume: care sunt cele mai bune institutii de invatamant superior unde poti studia

Stiri pe aceeasi tema

- Clasamentul este realizat de un grup de cercetatori din Spania și cuprinde peste 27 de mii de instituții de invațamant superior din intreaga lume, inclusiv 26 de universitați din Republica Moldova.

- El arata in cererea de reexaminare transmisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca aceasta lege vizeaza modalitatile si conditiile de evaluare in vederea acreditarii institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, elaborarea normelor metodologice necesare realizarii acestui scop, criteriile…

- Liceul Teoretic ldquo;George Calinescu" Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta, de documentarist. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: absolvirea…

- Universitatea Politehnica Timisoara a urcat doua locuri in clasamentul universitatilor romanesti in unul dintre cele mai respectate topuri universitare, SCImago Institutions Rankings. Acesta a dat publicitații clasificarea globala a instituțiilor de invațamant superior și a celor ce activeaza in domeniul…

- Cinci tineri au fost condamnati recent la pedepse cuprinse intre 6 si 12 ani inchisoare dupa ce au spart sediile a patru institutii de invatamant din raioanele Straseni si Criuleni, i-au atacat pe doi dintre paznici si au sustras bunuri in proportii deosebit de mari.

- Evaluare Naționala 2018: Topul școlilor din județul Alba in funcție de procentul mediilor peste 5.00. Un numar de 17 instituții de invațamant din județul Alba au avut ”promovabilitate” de 100%, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Alba, la solicitarea ziarului Unirea, ediția…

- Viceprimarul municipiului Chișinau, Ruslan Codreanu, a anunțat astazi ca pana la sfarșitul verii, la peste 130 de instituții de invațamant din capitala va fi restabilit iluminatul teritoriului.

- Aproape 400 de absolvenți ai Universitații din Petroșani au finalizat cursurile. Este generația care termina studiile intr-un an aniversar important. Instituția de invațamant superior din Valea Jiului a ajuns 70 de ani de existența. Absolvenții Facultații de Științe au fost indemnați sa iși dezvolte…