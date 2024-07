Top 10 specializări după ultima medie de admitere la liceu (TABEL) ADMITERE… Absolvenții clasei a VIII-a au scapat de emoții. Aceștia au aflat la ce liceu au fost repartizați, iar acum urmeaza sa-și depuna dosarele de inscriere. Rezultatele repartizarii lor arata ca, in Vaslui, mediile de anul acesta au scazut fata de cele din 2023. La niciun liceu din județ ultima medie de admitere nu a […] Articolul Top 10 specializari dupa ultima medie de admitere la liceu (TABEL) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a publicat miercuri pe platforma admitere.edu.ro rezultatele repartizarii computerizate la liceu a absolventilor de gimnaziu. Topul liceelor si specializarilor dupa ultima medie de admitere ramane aproape neschimbat fata de anul trecut, dar in general ultima medie a scazut usor,…

- REZULTATE… Elevii care au susținut, luna trecuta, Evaluarea Naționala vor afla la ce liceu au fost repartizați. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul admitere.edu.ro, urmand ca incepand de maine, 25 iulie, și pana pe 30 iulie, elevii, insoțiți de parinți, iși pot depune dosarele de inscriere la unitațile…

- ANALIZA… Rezultatele finale ale Evaluarii Nationale, dupa contestatii, ne arata ca doar trei din cinci copii intrati in scoala acum noua ani au reusit sa obtina medii peste 5, iar situatia in plan teritorial este si mai ingrijoratoare. Mai precis, in timp ce la nivel national ponderea elevilor inscrisi…

- NOTE… Ministerul Educației a afișat astazi rezultatele la Bacalaureat. Dupa prima corectare a lucrarilor, in județul Vaslui nu s-a inregistrat nicio medie de 10. Cea mai mare medie este 9,98, obținuta la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, și are șanse sa devina o medie de 10, daca se va depune…

- REZULTATE SLABE… In mediul rural, invațamantul este la pamant. Rezultatele la Evaluarea Naționala arata clar acest lucru, pentru ca in unele școli niciun elev nu a reușit sa ia peste 5 la examen. In satul Unțești, spre exemplu, din cei 13 elevi inscriși, doi au absentat, iar ceilalți au obținut medii…

- REZULTATE… Emoții mari pentru absolvenții de clasa a XII-a. Luni, 8 iulie, vor afla ce note au luat la examenul de Bacalaureat. Rezultatele se vor afișa pana la ora 12:00, pe platforma bacalaureat.edu.ro. Cei nemulțumiți de note vor putea depune constestații, in intervalul orar 12:00-18:00. Acestea…

- NOTE… Ministerul Educației a afișat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui, niciun elev nu a reușit sa obțina media 10. Cea mai mare medie este 9,92, in cazul unui elev de la Școala Gimnaziala „Constantin Parfene” Vaslui, care a luat 9,85 la Limba și literatura…

- EXAMEN… Absolvenții de liceu au susținut prima proba la examenul de Bacalaureat, cea la Limba și Literatura romana. MulțI dintre elevii Liceului “Ștefan Procopiu” Vaslui iși doresc sa continue studiile, sa mearga la facultate și sa-și indeplineasca visurile. Elevii spera sa ia note mari, pentru a nu…