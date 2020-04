Stiri pe aceeasi tema

- V-am povestit zilele trecute despre faptul ca Netflix a inregistrat in primul trimestru al anului peste 15 milioane de abonați noi, dublul așteptarilor pe care platorma și le facuse. De data asta, Netflix vine cu o premiera. Primul documentar despre coronavirus este acum pe platforma, este realizat…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- V-am spus zilele trecute faptul ca noul show de pe Netflix, Too Hot To Handle a intrat direct in topul filmelor și serialelor la care se uita romanii. Astfel, saptamana asta show-ul este pe prima poziție in TOP, urmat de La Terre Et Le Sang (Pamant și Sange) și de La Casa de Papel. Miami... View Article

- Știți deja ca suntem fani de mici „Insula Iubirii„, inca de cand conceptul de emisiune nu era inca inventat. Ei bine, Netflix a venit zilele astea cu un show pe cat de asemanator, pe atat de diferit. Se numește „Too Hot To Handle” sau „Atentie, frige!” și are ca protagoniști 10 tineri, 5 barbați și...…

- Oficialii UE se tem ca numarul foarte mare de oameni care stau pe internet din izolare si consuma trafic ar putea duce la colapsarea retelei de internet. CNN scrie ca UE a platformelor de streaming sa renunte temporar la emisia HD și 4K. „Pentru a preveni congestionarea si pentru a asigura accesul la…

- Netflix se pregatește sa lanseze luna viitoare un serial despre parintele psihanalizei, Sigmund Freud. Serialul va avea 8 episoade (capitole) și se va numi simplu: „Freud„. Acesta va fi plin de drama și suspans și le va dezvalui utilizatorilor modul in care Freud a ajuns sa realizeze propria teorie…

- Netflix a ținut intotdeauna secret numarul real de oameni care ii vizualizeaza producțiile de pe platforma, dar acest lucru pare sa se schimbe. Incepand de luni, Netflix a inceput sa faca un top zilnic al producțiilor vizionate de utilizatori, in funcție de țara. Acest top poate fi gasit la secțiunea…

- Sezonul doi din Narcos: Mexic este acum disponibil pe Netflix. Vrei sa dobori un imperiu? Imparte-l. Narcos: Mexico Sezonul 2 continua povestea lui Miguel Ángel ​Félix Gallardo, acum Nașul primului cartel Mexican – Cartelul Guadalajara – care depune eforturi pentru a pastra controlul, crește imperiul…