- Competitia de tenis Laver Cup, care opune echipa Europei unei selectionate mondiale si care trebuia sa aiba loc intre 25 si 27 de septembrie, la TD Garden din Boston, nu se va mai desfasura anul acesta, ci va avea loc in 2021, intre 24 si 26 de septembrie, dupa acelasi scenariu, a anuntat organizatia,…

- Historia de primavara a revistei Historia Special este disponibila la toate punctele de distribuție a presei care inca mai sunt deschise in aceasta perioada nefasta a omenirii. Daca nu aveți niciun astfel de chioșc in drumul vostru catre cumparaturile necesare, revista o puteți achiziționa in format…

- Ziarul Unirea Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș prelungește termenul de inscriere pentru Concursul Național de Creație Literara și Arta Plastica „Lauda semințelor, celor de fața și-n veci tuturor”, ediția 2020. Avand in vedere decretarea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, pentru intervalul…

- Miercuri, 11 martie 2020, incepand cu ora 18.00, sala de spectacole „Radu Stanca” a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui cea de-a IV-a ediție a Galei Doamnelor de Succes, un eveniment dedicat doamnelor de poveste, implicate activ in viața orașului care, cu eleganța spiritului feminin, au…

- Sala de sport a școlii gimnaziale „ V.Alecsandri” a gazduit vineri 6 martie a.c. faza județeana a ediției cu numarul XXVII a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la fotbal –baieți. Cu aceasta ocazie s-a inregistrat și o premiera.Astfel,școala gimnaziala nr.8„Lucian Blaga” a reușit caștige pentru…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Ziua Internaționala a Femeii va fi celebrata, la Sebeș, printr-o gala dedicata doamnelor, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, miercuri, 11 martie 2020, incepand cu ora 18:00. Ediția din acest an a Galei Doamnelor de Succes este dedicata unor doamne de…

- Performanta de exceptie: Andrei Iulian Visoiu, elev la Colegiul Bratianu, castigator al concursului european ,,Tineri Traducatori”. O performanta de exceptie a fost inregistrata de catre elevul argesean Visoiu Andrei Iulian, castigatorul din partea Romaniei la concursul european de traducere ,,Juvenes…