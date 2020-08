Top 10 plante care cel mai bine curăță aerul în casă Cine nu si-a imaginat ca plantele in ghiveci, crescute in locuinta, pot purifica aerul se inseala. Cercetarile din ultimii ani au aratat ca gradinaritul poate imbunatati starea de spirit si creativitatea in timp ce ne scapa de stres. Pe linga aceste aspecte, plantele pot aspira toxinele din camera, ajutind la purificarea aerului. Cum functioneaza Plantele absorb gazele din locuinta prin porii di Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,amenințarea” și ,,distrugerea”. ,,In fapt, la data de 09 iulie 2020, in jurul orei 21.15, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din municipiul Brașov, cu…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Garbou au identificat joi, 25 iunie a.c., o tanara de 19 ani, banuita de comiterea unui furt din locuinta. Din cercetarile efectuate de politisti, s-a stabilit ca aceasta ar fi patruns la data de 21 mai a.c. intr-o locuinta de pe raza comunei si a sustras un…

- Politistii din Targu Jiu cauta patru barbati care azi noapte au talharit niste tinere aflate in tranzit in municipiu si care erau cazate in regim hotelier. Una dintre fete, de frica, a sarit de la etajul 1 si s-a ales cu leziuni. Polițiștii din Targu Jiu au fost sesizați, azi noapte, prin apelul 112,…

- Cupseni: Un barbat a fost depistat de politisti la scurt timp dupa ce a sustras bani dintr-o locuinta Ieri, in jurul orei 13.00, un barbat domiciliat in comuna Cupseni i-a sesizat pe politistii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus despre faptul ca i-a fost sustrasa o suma de bani din imobilul in care…

- In seara zilei de ieri, 22 iunie 2020, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un barbat de 73 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca fiul sau a incalcat din nou ordinul provizoriu de protecție, a forțat ușa apartamentului și a patruns in interior. Barbatul, in varsta de 30…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Pericei continua cercetarile intr-un dosar penal privind infracțiunile de inșelaciune și violare de domiciliu, fapte comise in luna februarie a acestui an. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 februarie a.c., un barbat din comuna Pericei…

- In dupa amiaza zilei de luni, 4 mai 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați de catre un barbat din Mediaș, cu privire la faptul ca este posibil ca mama sa, o femeie in varsta de 81 de ani, din Blaj, sa fi fost victima unei infracțiuni. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, in…

- Judecatoria Calafat a dispus, saptamana trecuta, arestarea la domiciliu a unei minore de 15 ani. Aceasta este acuzata ca a forat suma de 100.000 de lei din casa unei batrane de 84 de ani, din Calafat. Polițiștii doljeni spun ca furtul a fost comis de minora de 15 ani in cursul zilei de 25 aprilie. Minora,…